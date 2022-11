Curiosità su chi è Edoardo Tavassi? Età, vita privata, GFVIP, fidanzata e Instagram

Dopo la disavventura di Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip 7 è il suo ritorno. Il parente dei Tavassi, fratello di Guendalina, è un concorrente del Grande Fratello Vip 7. In questo post si parla di età, professione, fidanzata e account Instagram di Edoardo Tavassi.

Nome e Cognome: Edoardo Tavassi

Data di nascita: 1985

Luogo di Nascita: Roma

Età: 38 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: videomaker

Fidanzata: sembra essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @edoardo.tavassi

Edoardo Tavassi età, altezza e biografia

Chi è e quando è nato Edoardo Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022? Non si conosce esattamente la sua data di nascita, ma è nato a Roma nel 1985. Quanti anni ha Edoardo Tavassi? La sua età, in ogni caso, è di 38 anni. Non sappiamo quanto pesa. La sua altezza è di 1 metro e 90 centimetri. Il fratello di Guendalina Tavassi è la stessa persona? Non ci sono informazioni sul suo peso. Il suo nome è lo stesso del fratello? In famiglia ci sono solo due fratelli. I genitori hanno avuto solo due figli. La madre si chiama Emanuela Fuin. Non si sa nulla del padre.

Vita privata: Edoardo Tavassi ha una fidanzata?

Della vita privata di Edoardo Tavassi, per quanto riguarda l’ambito sentimentale, sappiamo molto poco. Sappiamo pochissimo della sua precedente fidanzata, Lucia Martella. Nel 2020 ha iniziato a frequentare Diana Del Bufalo. I due hanno trascorso insieme la maggior parte del tempo di clausura. Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati nell’ottobre 2020, ma sono rimasti molto amici. Sembra che al momento lui sia single e non sposato. Non ha figli e nemmeno bambine, il che significa che non è sposato.

I figli di Guendalina Tavassi sono tre nipoti. Quanto è più grande Gaia di Cloe, Salvatore e Salvatore? Sappiamo che non ha account Twitter o TikTok. Su Facebook non aggiorna il suo profilo dal 2017. Su Instagram, invece, ha oltre un milione di follower. Sul suo account vediamo diversi video divertenti. Utilizza la sua voce profonda e impostata per interpretare ruoli vocali in alcune delle sue clip. Sua sorella e i suoi compagni appaiono regolarmente nelle sue foto su Instagram. Oltre alle foto del suo viaggio in Turchia, dove si è sottoposto a un trattamento dentale come documentato da beautyconsulting24.com, vediamo anche le sue Storie.

Carriera

Qual è la professione di Edoardo Tavassi? È ormai molto popolare sui social media e nelle sue Instagram featured Stories ha risposto a questa domanda. È un produttore video:

Per chiarire cosa fa Edoardo per vivere, cercherò di essere il più chiaro possibile. La mia azienda, insieme a Lucia, produce contenuti medici. Sono inclusi cardiologi, dentisti, osteopati e altri. La chirurgia plastica ed estetica sono solo due delle nostre specialità. Lavoriamo anche con le cliniche. Qual è il mio lavoro? Filmo gli interventi di chirurgia plastica e i chirurghi li spiegano grazie al mio lavoro video. In fondo, il segreto del mio lavoro è stato finalmente svelato.

Sono diversi i motivi per cui Edoardo Tavassi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, potrebbe ritrovarsi in ospedale. È nel reality di Ilary Blasi che farà il suo debutto in televisione.