Curiosità su chi è Michele Martignoni fidanzato di Asia Argento e campione di MMA

Asia Argento ha vissuto una notte indimenticabile quando ha conquistato la cintura di campione del mondo di MMA per il suo nuovo fidanzato Michele Martignoni in un post su Instagram in cui è stata fotografata completamente nuda, tranne che per la cintura, in posa accanto a lui. L’amore della coppia si è rinnovato e la loro soddisfazione è evidente dalle foto che lei ha postato sul suo profilo nelle ultime ore, che li ritraggono insieme.

Asia Argento racconta nel suo post di aver provato emozioni indescrivibili e contrastanti quando il suo fidanzato è diventato campione del mondo di MMA. Sono così felice per te e orgogliosa di averti al mio fianco, amore mio”. Poi aggiunge: “Continua a brillare”, riferendosi alla “cintura che viene a Roma e che rimane qui”.

Chi è Michele Martignoni? Conosciuto come “Il tuono italiano”, a 26 anni è un campione di arti marziali, avendo battuto a ottobre il britannico Dominique Wooding, alias “Pantera Nera”, per il titolo mondiale di MMA. Nel 2018 ha conquistato il record della vittoria più veloce nella storia della disciplina, eliminando il suo avversario con un calcio in soli sette secondi.

Asia Argento, vita privata

Ha spesso diviso l’opinione pubblica, soprattutto su argomenti sentimentali, ma vediamo di conoscerla meglio. Ha iniziato a recitare da bambina, ma si è interessata anche alla danza e alla regia. Tra i suoi collaboratori figurano Carlo Verdone, Michele Placido e altri registi di livello. Vince molti premi, tra cui due David di Donatello, colleziona vittorie sia al cinema che in televisione. Giudica e dirige nei talent show.

Ha avuto una lunga relazione con Anna Lou Morgan, padre di Anna Lou, e Massimo Civetta, padre di Nicola Giovanni, tra gli altri. I media hanno criticato lo chef di fama mondiale Anthony Bourdain a causa della sua età, alla luce della sua relazione con Asia Argento, che è stata molto criticata per la sua biografia non autorizzata, scritta dal giornalista americano Charles Leerhsen. Bourdain si è suicidato l’8 giugno 2018. Domenica 2 ottobre, Domenica In su Rai 1 riproporrà Asia Argento. Vengono rivelati dettagli sul rapporto tra i due e sui recenti scambi che hanno scatenato pesanti attacchi alla Argento.

L’attrice è stata anche un paladino dei diritti delle donne, soprattutto perché si è battuta per impedire le molestie sessuali nei confronti delle attrici da parte di attori, registi, manager e produttori. Lo scandalo ha portato alla caduta di Harvey Weinstein, di cui sono state denunciate le molestie sessuali. All’inizio è stata criticata, poi i riflettori sono stati puntati su di lei, quindi ha attirato nuovamente l’attenzione dopo che Jimmy Bennett ha dichiarato che Asia Argento lo ha costretto a fare sesso quando aveva ancora 17 anni. Asia Argento saprà senza dubbio difendersi con forza e coraggio, come ha sempre fatto.