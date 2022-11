Curiosità su chi è Federica Aversano? Età, biografia, vita privata, lavoro e tronista di Uomini e Donne

Federica Aversano è la corteggiatrice scesa a conoscere Matteo Ranieri nella seconda puntata della quarta stagione di “Uomini e Donne”.

Federica Aversano: Biografia e vita privata

Nonostante abbia solo ventidue anni, Federica Aversano ha già sperimentato più di una volta gli alti e bassi della vita. È una madre single, anche se non è mai stata sposata. È rimasto in buoni rapporti con il padre del bambino ei due stanno crescendo il figlio Luciano come coppia separata.

Federica Aversano: Lavoro

Di Federica Aversano non si sa molto, ma si dice che abbia una laurea in scienze politiche e una in giurisprudenza. Arriva a Uomini e Donne 2021/2022 per conoscere meglio Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni. Nonostante sia molto diversa dalla rivale Martina Viali, le strade di Matteo Ranieri e Federica si incrociano e tra i due scatta un’immediata chimica.

Le remore di Matteo sono scomparse non appena ha conosciuto il figlio di Federica e l’uomo troneggiante si è trovato subito a suo agio. Lei gli ha raccontato di essere cresciuto senza una figura paterna e di sentirsi in colpa per non aver impedito al figlio di soffrire così. Ora vuole solo guardare avanti, ma purtroppo la strada per conquistare il cuore di Matteo è diventata ancora più difficile con l’arrivo di Denise Mingiano e Valeria Cardone.

Per tutta la durata del trono, Federica ha cercato di far ragionare il tronista, mettendolo addirittura alle strette. L’intesa tra Federica e Matteo è stata evidente fin dall’inizio, ma non è stata sufficiente a far proseguire la loro conoscenza. Alla fine, il tronista l’ha eliminata, preferendole Valeria. La bellezza e il carattere di Federica non sono passati inosservati né alla redazione né a Maria De Filippi: la ragazza è diventata una delle troniste di Uomini e Donne 2022-2023.

Federica Aversano: Instagram

Federica Aversano, l’ultima corteggiatrice di Uomini e Donne, ha un profilo Instagram molto attivo che promette di continuare a crescere dopo la sua partecipazione al programma. Tra le sue foto più popolari ci sono quelle che la ritraggono con il figlio e quelle che la immortalano nella sua vita quotidiana. Le foto postate sul social raccontano la sua passione per i viaggi e la moda (è stata anche Miss Eleganza Campania) e il suo amore per i gatti.