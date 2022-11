Curiosità su chi è Gianluca Ferrero nuovo Presidente della Juventus

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si è dimesso dopo il terremoto che ha letteralmente travolto il club nelle scorse ore. Di conseguenza, il nuovo presidente che dovrà prendere le redini della società è Gianluca Ferrero, il cui nome è stato indicato. Perché è stata fatta questa scelta? Vediamo chi è e soprattutto perché è stato scelto. Oltre a essere amministratore di diverse società, Ferrero è dottore commercialista, revisore dei conti e amministratore.

È anche membro del collegio sindacale di Fincantieri, un conglomerato aziendale gestito dalla famiglia Agnelli. Preso atto delle dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione della Juventus, il nome di Ferrero potrebbe essere svelato come capo di Exor, la holding che possiede la Juventus. Anche Andrea Agnelli, attuale presidente del club, si è dimesso. Secondo il Corriere della Sera, il presidente Agnelli possiede le maggiori competenze e conoscenze per guidare la società all’indomani di una sconfitta come quella della Juventus, che dimostra chiaramente oltre all’affetto per la squadra.

Ieri sera il consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso in massa. Secondo quanto si apprende, la Procura di Torino sta indagando sulle accuse di falso in bilancio. Pavel Nedved, il vice di Pavel Nedved, e Arrivabene, l’amministratore delegato della Juventus, hanno tutti firmato le loro dimissioni, facendo decadere il CDA. Dopo più di 12 anni sul trono degli Agnelli, l’era si conclude il prossimo 18 gennaio. Ora bisognerà aspettare il 18 gennaio per vedere il nuovo consiglio di amministrazione.