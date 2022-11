Curiosità su chi è Renayo Balestra: Età, causa morte, moglie, figli, eredità, carriera e biografia

Renato Balestra, stilista e decano dell’alta moda, si è spento oggi a Roma all’età di 98 anni. Le figlie Fabiana e Federica, così come la nipote Sofía, assumeranno la direzione del marchio, secondo quanto annunciato. Renato Balestra è stato uno degli stilisti italiani più inventivi degli anni ’60, quando ha ideato l’elaborata tecnica del ricamo che ha trasformato l’alta moda. Per perseguire la sua passione per l’arte, ha ampliato la definizione di “pittore alla moda” nell’alta moda italiana. Per molti anni ha sperimentato ogni tipo di materiale, dipingendo su qualsiasi cosa, dai tessuti agli abiti. Inoltre, è stato in grado di portare in passerella un nuovo concetto di femminilità negli anni ’60 e ’70, quando i cambiamenti sociali hanno scatenato una tempesta di emozioni. Ancora oggi, quando si parla di blu, il nome di Balestra viene associato quasi automaticamente, e i più appassionati non mancheranno di ricordare l’abito a sbuffo tinto di un blu vibrante che ha attirato folle e media prestigiosi a Roma.

Nato a Trieste , Renato Balestra è cresciuto immerso nell’ambiente culturale mitteleuropeo. In una famiglia di architetti e ingegneri, si distinse per il suo spirito artistico e nel tempo libero esplorò la pittura, la musica e la scenografia.

La sua carriera nella moda inizia quasi per caso, quando gli amici inviano un suo bozzetto al Centro Italiano della Moda (CMI): subito notato per il suo talento, viene invitato a partecipare a una sfilata di Haute Couture. Nel 1953 ha raggiunto un tale successo che abbandona gli studi di ingegneria e completa il suo apprendistato presso l’atelier di Jole Veneziani .

Considerato il “pittore della moda”, ha sfruttato il suo spirito artistico per creare una sinergia con l’Alta Moda italiana, che ha profondamente trasformato nel corso dei decenni. Negli anni ’70 era famoso per la sua firma “Embroidery Painting”, basata sull’uso originale di materiali e pittura vera e propria su tessuti di qualsiasi tipo. La sua padronanza delle trasparenze, attraverso l’innovazione e la libertà di espressione, parlava a donne moderne, forti e sensuali.

Roma

Nel 1954 si trasferisce a Roma e inizia a lavorare come stilista per prestigiose case di moda come Emilio Schuberth , Maria Antonelli e le Sorelle Fontana . La sua forte passione per il cinema lo ha portato a disegnare i costumi per Ava Gardner in The Barefoot Contessa e The Sun also Rises , per Gina Lollobrigida in Beautiful but Dangerous , per Sophia Loren in Lucky to Be a Woman , per Candice Bergen in The Adventurers , e per Shirley Jones , Micheline Presle e Giorgia Mollper Scopo Oscuro .

Hollywood

Man mano che il jet set internazionale si accorgeva sempre di più del suo talento, nel 1958 iniziò a presentare le sue collezioni in tutti gli Stati Uniti, da Los Angeles a New York . Ha debuttato a Hollywood con attrici come Zsa Zsa Gabor , Tina Louise , Joan Bennett , Linda Christian , Natalie Wood , Ann Miller e Arlene Dahl . Apprezzato e amato non solo per i suoi disegni ma anche per il suo ottimismo, è diventato il beniamino di star del cinema come Liz Taylor , Claudia Cardinale , Marina Cicogna , Lydia Alfonsi ,Daniela Rocca , Yvonne Furneaux , Carroll Baker , Candice Bergen e Cyd Charisse .

1960

Ritratto di Renato Balestra nel suo atelier a Roma in via Gregoriana 36. Renato Balestra nel suo Atelier a Roma .

Nel 1959 apre il suo primo atelier a Roma in via Gregoriana 36. Nel 1961 presenta la sua prima collezione di haute couture primavera-estate alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna . Erano gli anni in cui appariva per la prima volta “Blu Balestra”, su un abito corto in raso: una tonalità luminosa, magica e senza tempo, un colore unico che rimane ancora oggi simbolo indiscusso della maison.

Nel 1962 Renato Balestra entra a far parte della Camera Nazionale della Moda Italiana , e l’ Agenzia per il Commercio Estero (ICE) lo sceglie per promuovere la qualità del Made in Italy nel mondo.

Nel gennaio 1963, Renato Balestra tiene la sua prima sfilata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti , lanciando un concetto di moda completamente nuovo che si distingue per semplicità, rigore e spontaneità. Ha sviluppato questo nuovo approccio disegnando collezioni esclusive per Isetan a Tokyo e per i principali grandi magazzini americani Saks Fifth Avenue , Bergdorf Goodman , Foley’s, Neiman Marcus e Lord & Taylor .

Alla fine degli anni ’60 il marchio Renato Balestra è distribuito in oltre 70 grandi magazzini americani e sfila sulle passerelle di Filippine , Singapore , Tailandia , Giappone , Malesia , Indonesia , Medio ed Estremo Oriente. Ben presto, tra i clienti c’erano le donne più potenti ed eleganti del mondo, dalle first lady alle principesse e imperatrici. Abiti e abiti da sposa su misura, che mettono in risalto varie culture e materiali locali, hanno creato una solida base per la lunga carriera del designer.

Nel 1973 si completa la registrazione del marchio Renato Balestra. Come uno dei primi designer a credere nel licensing, Renato Balestra ha lanciato il suo profumo omonimo nel 1978 e ha continuato a esplorare e sviluppare con successo vari prodotti: non solo fragranze, ma anche trucco, valigie, occhiali e articoli per la casa.

Uniformi

La sua creatività aumentò ulteriormente le collaborazioni e fiorì in divise sapientemente eseguite per Philippines Airlines (1985), Alitalia Airlines (1986) e per i dirigenti degli stabilimenti Agip Petroli (1988).

Balestra ha realizzato abiti per Farah Diba , imperatrice di Persia, per Imelda Marcos , first lady delle Filippine, e nel 1985, in onore della regina Sirikit di Thailandia, ha presentato al Mandarin Oriental di Bangkok la collezione Primavera/Estate 1985 realizzata interamente in seta mudmee locale. Ha vestito principesse saudite e per la principessa Noor bint Asem di Giordania in occasione del suo matrimonio con il principe Hamzah bin Hussein (2003) Renato Balestra ha disegnato un abito da sposa unico.

Costumi d’opera

Nel 1988 presenta Rosa & Chic su Rai 2 : era la prima volta che a uno stilista veniva affidata una propria trasmissione televisiva. Nel 1991 scrive il suo primo libro: Alla ricerca dello stile perduto , edito da Rusconi.

L’interesse di Renato Balestra per le arti, teatro compreso, lo spinse a disegnare i costumi per Cosi è (se vi pare) diretto da Franco Zeffirelli (1985), Cenerentola di Rossini al Teatro dell’Opera di Belgrado (1988) e La portatrice di rose di Strauss al Teatro Verdi di Trieste (per l’apertura della stagione lirica 1999). [2]

Balestra è tornato a disegnare i costumi per il musical Cenerentola prodotto da Broadway-Asia Entertainment, che ha fatto un tour mondiale dalle principali città asiatiche all’America dal 2009 al 2011. Nel 2019 ha disegnato sia i costumi che la scenografia per Il cigno di Tchaikovsky Lago al Teatro dell’Opera di Belgrado .

Progetti Speciali

Nel 2013, la sua visione lo ha portato a lanciare un progetto speciale con AltaRoma per la nuova generazione di fashion designer: Be Blu Be Balestra , un concorso per giovani talenti che reinterpretano l’iconica Balestra Blu sotto la guida personale di Renato Balestra.

Celebrazione della carriera

Nel 2018, AltaRoma ha celebrato la sua carriera con una sfilata eccezionale che ha presentato oltre 100 abiti couture dall’Archivio Renato Balestra davanti a 2.500 ospiti.

Riconoscimento

Nel corso della sua carriera, Renato Balestra ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti a riconoscimento del suo talento: è stato nominato Professore Onorario della Beijing Fashion Academy; Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo ha nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2009; ed è stato nominato International Couturier Extraordinaire dalla Asian Couture Federation di Singapore .

L’Archivio

Nel 2019 l’Archivio Renato Balestra è stato dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) “di particolare interesse storico”. Comprende la documentazione prodotta dalla metà degli anni Cinquanta ad oggi, ed è composta da oltre 40.000 bozzetti e disegni, abiti e sartoria, rassegne stampa e fotografie.