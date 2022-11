Curiosità su chi è Ricky Memphis? Età vero nome, moglie Alessia Cerasaro, vita privata e figli

Vediamo i dettagli interessanti sulla professione e sulla vita privata di Alessia Cerasaro.

Alessia Cerasaro e Ricky Memphis stanno insieme dal 2000. Vivono a Roma con i loro figli, Francesco, 2005, e Maria, 2013. La coppia non ha un profilo social e poco si sa della loro vita privata. Lo stesso attore italiano ha dichiarato in un’intervista del 2019 che sta prendendo in considerazione anche il matrimonio, a patto che non ci siano più impegni lavorativi con la chiesa.

Alessia Cerasaro chi è la moglie di Ricky Memphis: vita privata

Oltre a lavorare come assistente alla regia del distretto di polizia, Alessia ha partecipato a importanti produzioni televisive e cinematografiche come Radiofreccia e Scarlet Diva. Paz! Inoltre, nel 2002 ha partecipato come prima assistente alla regia oltre a un cameo come attrice, accanto a Ricky Memphis, è stata la protagonista di Cupido di Giorgio Tirabassi. Cupido è un film del 1993 in cui la vediamo come protagonista.

Ricky Memphis non è su Instagram

L’attore ha dichiarato più volte di non essere interessato ai social network o al loro metodo di lavoro e di preferire mantenere la sua vita privata relativamente riservata. Per questo motivo, non troverete Ricky Memphis su Instagram, dove però ci sono alcune fanpage a lui dedicate.

Ricky Memphis: i suoi figli

Alessia Carasaro è stata assistente alla regia in Distretto di polizia e si è legata all’attore. Nel 2005 e nel 2013 i due hanno dato alla luce due figli. Memphis evita sempre di dare notizie sulla propria vita sentimentale per non esporre i figli ai riflettori invadenti del mondo dello spettacolo.

Ricky Memphis: le origini del suo nome

La scelta di utilizzare il cognome Memphis come nome d’arte è stata ispirata da un cantante. Il vero nome dell’attore è Riccardo Fortunati, ma ha scelto Memphis come nome d’arte quando ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Elvis Presley, nativo di Memphis e per il quale l’attore nutre una grande ammirazione, è il motivo di questo tributo.

Ricky Memphis in Erasmus

Il film Un figlio di nome Erasmus vede l’attore nel ruolo di Peter. Dopo 20 anni, Peter e tre suoi amici vengono richiamati a Lisbona per indagare sulla scomparsa di una donna che avevano amato durante il loro anno di Erasmus. Al loro arrivo, scopriranno che uno di loro è il padre di una bambina avuta dalla donna, scatenando una lunga indagine per determinare chi di loro sia il vero genitore.