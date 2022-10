Curioso di sapere chi è Paolo Del Debbio? Età, moglie, nuova fidanzata: chi è la misteriosa donna?

Paolo Del Debbio, noto giornalista Mediaset, è stato sposato per anni con Gina Nieri, dipendente Mediaset. Paolo Del Debbio è separato dalla moglie da molti anni e ha mantenuto un rapporto civile per il bene delle loro figlie, Maddalena e Sara. Dopo la separazione, Del Debbio ha sempre cercato di evitare di parlare della sua vita sentimentale, insistendo sul fatto di essere single. Quando gli è stato chiesto quale fosse la sua donna ideale, ha risposto: “Mi piace molto, e deve essere fisicamente attraente. Non sto facendo beneficenza, vero? Mi piacciono le donne con i capelli scuri, ma non importa, basta che sia fisicamente attraente per me. La cosa più importante è che io sia attratto fisicamente da lei. Devo essere attratto fisicamente da lei. Chi è la donna misteriosa?

Carriera

Paolo Del Debbio è nato a Lucca il 2 febbraio 1958. È uno scrittore, giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, professore aggiunto ed ex politico italiano. Paolo Del Debbio è nato a Lucca il 2 febbraio 1958. Ha conseguito la licenza in filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma e il baccellierato in filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce. Dal 1988 al 1993 ha lavorato presso Fininvest Comunicazioni, società che si occupava di “relazioni esterne e istituzionali” per il gruppo Fininvest, prima come “coordinatore del centro studi”, poi come assistente di Fedele Confalonieri. È stato professore a contratto di etica ed economia all’Università IULM di Milano fino a marzo 2019, quando ha iniziato a condurre Dritto e rovescio, trasmissione di approfondimento politico su Rete 4.