Curioso di sapere chi è Wanda Nara? Età, carriera, l’ex marito Icardi, figli e vita privata

Da anni ormai, Ballando con le Stelle appassiona migliaia e migliaia di telespettatori il sabato sera. Al timone c’è come sempre Milly Carlucci, con personaggi noti del mondo dello spettacolo che fanno coppia con lei per studiare e ballare. Questa sera si esibirà Wanda Nara, argentina molto conosciuta e discussa anche in Italia. La showgirl e modella avrà poche ore per imparare una routine, e poi dovrà convincere i giurati che ce la farà.

Dagli esordi al debutto (anche in Italia) di Wanda Nara

Wanda Nara è nata il 10 dicembre 1986 a Buenos Aires, in Argentina. Il 10 dicembre 1986 è nata la figlia di Andres e Nora, Zaira, modella e presentatrice televisiva. Così come la sorella, Wanda ha debuttato come showgirl nella rivista Humor en Custodia nel 2005 e nel 2006 e nel 2006-2007 ha recitato in uno spettacolo teatrale con Jorge Corona. Ha smesso dopo pochi mesi perché riteneva che Corona e sua moglie la maltrattassero. Wanda Nara ha partecipato a un talent show nel suo Paese nel 2007 e si è trasferita in Italia nel 2011 con Maxi Lopez, l’allora marito.

La carriera in Italia e tutti i suoi lavori di successo

Wanda Nara è diventata co-conduttrice di Tiki Taka nel 2018, dopo la partenza di Melissa Satta, e opinionista del GF VIP nel 2020. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro Campionessa in campo e nella vita e nel 2022 è stata membro della giuria del programma argentino Quien es la mascara? Nonostante la sua fama in Argentina, è amata anche in Italia per la sua storia di vite sentimentali travagliate, tra cui tradimenti e divorzi.

Chi è l’ex marito, perché è finita la storia con Icardi

Dal 2008 al 2013, Wanda Nara è stata sposata con il calciatore Maxi Lopez e ha avuto tre figli, Valentino, Benedicto e Constantino. La coppia ha divorziato il 6 novembre 2013, dopo che Wanda Nara è stata accusata di infedeltà coniugale. Dopo il divorzio, infatti, la Nara si è legata sentimentalmente a Mauro Icardi, amico dell’ex marito. La loro prima figlia, Francesca, è nata il 27 maggio 2014, mentre la seconda, Isabella, è nata nel 2016. Quest’anno Wanda Nara è diventata non solo moglie ma anche procuratore sportivo. Wanda Nara ha annunciato la sua separazione dal marito il 23 settembre 2022, dopo un lungo periodo di alti e bassi. Lo ha fatto attraverso i social media, dove è molto seguita. È possibile che il tradimento sia alla base di questo divorzio, ma ci sarà un ritorno?