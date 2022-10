Curioso di sapere se Giorgio Panariello ha dei figli? Chi sono?

Nato il 30 settembre 1960 a Firenze, città del romanticismo e dell’arte, Giorgio non ha bisogno di presentazioni. Grazie al suo talento, ma soprattutto alla sua simpatia, è riuscito a catturare il cuore di milioni di italiani che lo seguono sempre in affitto. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata? Sapete se è diventato padre nel corso della sua vita? Conosciamolo meglio. Nato sotto il segno della Bilancia, che lo rende un amante appassionato, proprio come Romeo, purtroppo nella sua vita e durante la sua infanzia Giorgio ha vissuto un vero e proprio dramma: la madre lo ha abbandonato quando aveva pochi giorni di vita per farlo crescere con io nonni.

La scoperta di avere un fratello e il suo dramma

All’età di dodici anni, aveva saputo di avere un fratello, anch’egli abbandonato dopo la nascita e cresciuto in un istituto. secondo, questo fratello pare sia morto a causa della dipendenza dall’eroina. Giorgio Panariello lo ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair: “Ho visto che alle [8.30 del] Carlo Conti mi aveva cercato. Carlo aveva saputo di Franco da un amico di Viareggio che, non sapendo come rintracciarmi, lo aveva avvisato” . Quando apprese la notizia, la prima reazione di Giorgio fu di rabbia: “Franco – che mi aveva giurato di aver smesso per sempre – mi aveva preso per il c*lo ancora una volta”.

Chi sono i suoi figli

Giorgio Panariello è fidanzato con una giovane donna di nome Claudia Maria Capellini. Si frequentano dal 2017 e sembra che i due siano molto innamorati nonostante i 26 anni di differenza d’età. Tra loro, infatti, ci sono ben 26 anni di differenza, ma questo non è mai stato un problema né per Giorgio né per Claudia. L’attore non ha mai avuto nel corso della sua vita, anche se a un certo punto non ha escluso la possibilità di averne in futuro.