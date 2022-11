Diletta Leotta sbotta sulla relazione con Can Yaman: ”Adesso basta”

Yaman sta ricevendo molta attenzione per la sua interpretazione in Viola come il mare. Oltre a El turco e Sandokan, lo vedremo presto in altre serie. È stato un periodo ricco di soddisfazioni per l’affascinante turco.

Diletta Leotta è stata al centro di voci sul suo legame con lui per diversi mesi. Nello studio di Silvia Toffanin ha svelato i motivi della loro separazione avvenuta qualche tempo fa. Scopriamo la storia completa. Dopo essersi fatto conoscere come il cupo fotografo della soap opera turca Daydreamer – Le ali dei sogni, Yaman è salito di livello. Presto lo vedremo nei panni del pirata più famoso della televisione e, insieme a un’altra bellissima attrice italiana, Greta Ferro, sarà protagonista della serie El turco. Attualmente si trova a Budapest, dove sta girando. Si è speculato molto sulla reale natura della relazione tra Francesca Chillemi e Vincenzo Montella, due popolari attori italiani. Dopo tante speculazioni, la verità è finalmente venuta a galla: i due attori sono semplicemente alleati artistici (i più attenti hanno però notato che non si seguono più su Instagram). Mentre Stefano Rosso è fidanzato con la sua compagna, Vincenzo Montella è single o frequenta qualcuno. Il vero motivo della rottura, secondo Diletta Leotta, è Verissimo. La colpa è soprattutto sua. Secondo Silvia Toffanin, il conduttore di Dazn Bechara Jafet non era soddisfatto di alcuni suoi atteggiamenti o del suo modo di divertirsi: “Non riuscivo più a sopportare il suo comportamento, era estremamente difficile”. La loro relazione fu intensa, anche se durò pochi anni. La Leotta non rimase indifferente a ciò che accadde tra loro; si lasciarono in modo terribile. Alcuni credono ancora che stessero insieme solo per ottenere più pubblicità. Diletta Leotta ha sostituito l’amarezza con il sorriso, perché finalmente un altro uomo è entrato nella sua vita. Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle Utd, sembra frequentarla da qualche mese. Si sono conosciuti a Londra durante una cena tra amici comuni e da allora lui viene nel nostro bel Paese un paio di volte a settimana. I fotografi li hanno colti in atteggiamenti amorosi a Milano. La presentatrice si innamorerà di nuovo? Non ci resta che aspettare e vedere.