Fabio Leoni e figli: chi è il marito di Rosanna Banfi, una coppia unita anche nelle difficoltà

Il marito di Rosanna Banfi, ovvero la figlia del noto attore Lino si chiama Fabio Leoni. Sicuramente l’uomo è stato al fianco della moglie in alcuni momenti anche piuttosto delicati ovvero quelli in cui Rosanna ha lottato contro un tumore al seno. È stato proprio nei momenti più difficili che Rosanna ha potuto contare proprio sul sostegno del marito.

Fabio Leoni, chi è il marito di Rosanna Banfi

Ancora oggi a distanza di un po’ di tempo la donna non dimentica il grande gesto che l’uomo ha fatto per lei. Poco prima che iniziasse la chemioterapia sembra che anche lui abbia deciso di rasarsi i capelli in segno di solidarietà. I due si sono sposati esattamente nel 1992 e nonostante siano lontani dai riflettori l’uomo è riuscito comunque a costruirsi una carriera di grande successo. E’ infatti un attore ed anche uno sceneggiatore ed è il soggettista di diverse fiction. Entrambi non amano parlare molto della loro vita privata ma di una cosa si è certi ovvero che il loro amore è davvero meraviglioso.Da questo amore sono nati due figli ovvero Virginia di 27 anni e Pietro di 23. I due ragazzi non sembra vogliano seguire le orme dei genitori.