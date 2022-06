Fiorella Mannoia: chi è l’ex marito, il compagno, chi sono i figli, canzoni

Fiorella Mannoia e una nota cantante piuttosto affermata nel mondo della musica italiana. Ha presentato diversi tormentoni che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Tanti i premi e riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera.

Fiorella Mannoia e una nota cantante piuttosto affermata nel panorama musicale italiano e sono proprio tanti i tormentoni che ha presentato e che hanno ottenuto un grande successo nel mondo della musica. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Fiorella Mannoia, chi è la cantante

E’ nata a Roma il 4 aprile 1954. E’ una cantante piuttosto affermata nel mondo della musica italiana. Ha mosso i suoi primi passi amatoriali come cantante insieme al fratello Maurizio Stella ed alla sorella Patrizia. La sua carriera è iniziata lavorando nel mondo del cinema. Spesso ha fatto una controfigura a Monica Vitti e Candice Bergen.

Vita privata

La vita sentimentale della nota cantante è stata parecchio ricca visto che Fiorella ha avuto diversi uomini. Tra gli anni 70 e 80 ha avuto infatti una relazione con il noto collega e produttore Memmo Foresi. Successivamente si è legata al musicista Piero Fabrizi con il quale è stata tra l’altro per circa 30 anni insieme. Si è sposata il 22 febbraio 2021 con il compagno di lunga data Carlo di Francesco. I due pare che si siano conosciuti negli studi del Talent di Amici di Maria De Filippi dove lui era un insegnante di canto. Fiorella Mannoia e ed il compagno hanno ben 26 anni di differenza ma questo parlo non è mai stato un problema. La cantante non ha avuto figli e pare che di questo ne abbia parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera.“Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano”.

Canzoni

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, sono tanti i successi da lei presentati e che sicuramente hanno fatto la storia della musica italiana. La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo pare che abbia avuto un successo strepitoso e parliamo del brano intitolato “Caffè nero bollente”. Poi è tornato a Sanremo nel 1984 cantando un altro brano ovvero Come si cambia. E’ tornata sul palco dell’Ariston nel 1987 con il brano Quello che le donne non dicono, con cui si è classificata ottava. Ha ottenuto così il premio della Critica. Nel 2020 ha pubblicato il suo album intitolato Padroni di Niente contenente delle collaborazioni con artisti di un certo calibro ovvero Ultimo, Simone Cristicchi e Amara.