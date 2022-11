Gemma Galgani, arriva l’addio a Uomini e Donne, il si certo di Maria: perché se ne va

La storica dama di Uomini e Donne potrebbe dire addio al dating show. Sono dieci anni che Gemma Galgani è la protagonista assoluta delle dinamiche che si creano in studio. Memorabili i suoi scontri con l’opinionista Tina Cipollari: le due non sono praticamente mai d’accordo su nulla. Negli ultimi tempi, però, i telespettatori più attenti hanno notato come Gemma Galgani sia piuttosto defilata rispetto a quanto accadeva fino alla scorsa stagione.

Maria De Filippi ha affermato che Gemma Galgani non siede sulla sedia delle emozioni, se non in casi sporadici. Recentemente, ha iniziato a conoscere Roberto: gli ha lasciato il suo numero di telefono e spera di vivere una favola d’amore tra loro. Con Roberto, Gemma Galgani ha avuto diversi appuntamenti: “Roberto dice di voler uscire con Silvia e Gemma, ma non era scattato qualcosa che facesse partire il bacio. Ha detto che non si baciato fino a una scelta”, spiega Maria De Filippi.

Gemma Galgani addio a UeD: può andare a Celebrity Masterchef

Si vocifera che Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne e intraprendere una nuova avventura. La dama torinese era arrivata nel dating show di Maria De Filippi per cercare l’amore ma, dopo diverse avventure finite male, non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Insomma, nel suo futuro potrebbe esserci un nuovo progetto, ma questa volta senza il supporto di Maria De Filippi.

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne e approdare a Celebrity Masterchef, lo spin-off del celebre spettacolo dedicato ai volti del mondo dello spettacolo. Gemma Galgani potrebbe infatti dire addio a Uomini e Donne e approdare a Celebrity Masterchef, lo spin-off del celebre show dedicato ai volti dello spettacolo, la cui messa in onda è prevista a partire da aprile. Nel cast di Celebrity Masterchef, lo spin-off di Masterchef dedicato ai volti dello spettacolo, potrebbe dunque esserci anche Gemma Galgani. L’inizio delle riprese è previsto per fine febbraio, mentre le puntate andranno in onda su Sky Uno a partire dal mese di aprile.””””

Tra i possibili Vip anche alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip e volti noti sempre di Uomini e Donne, come l’ex tronista Luca Salatino (ora nella casa più spiata d’Italia). Poi ancora Nicolas Vaporidis, vincitore dell’Isola dei Famosi che gestisce un ristorante nel centro di Londra, e Raz Degan, in passato sempre naufrago in Honduras in una edizione precedenze a quella di Vaporidis.