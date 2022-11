Hai capito chi è Adriana Riccio fidanzata di Flavio Insinna?

L’attuale fidanzata di Flavio Insinna non fa parte del mondo dello spettacolo, ma si sono conosciuti in TV. Anche se è ancora un mistero chi sia, sappiamo che è la sua amante e che appartiene a una bellissima relazione!

Flavio Insinna è uno dei conduttori televisivi più popolari d’Italia e del mondo. È un noto personaggio televisivo, giornalista e showman. La sua popolarità è alle stelle da quando ha iniziato a lavorare per Rai 1. Ma oltre al suo lavoro, vediamo cos’altro fa? Per esempio, è stato sul palco con cantanti famosi come Elisa, Laura Pausini, Tiziano Ferro e Tony Valentino. Se sa cantare così bene, quanto sa ballare? Scopriamolo! E parliamo anche di amore: si scopre che Flavio è fidanzato da molti anni… Ma chi è la sua bella fidanzata?

Flavio Insinna, avete mai visto la fidanzata? Ecco chi è

Il conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna, non è mai stato uno che si sottrae al romanticismo. Nonostante sia un personaggio pubblico del mondo dello spettacolo, è attualmente legato sentimentalmente ad Adriana Riccio, di Roma. I due si sono conosciuti mentre lavoravano insieme in uno studio televisivo, ma non hanno avuto una relazione sentimentale fino al 2015. Da allora, la coppia è stata vista spesso insieme ed è nota per aver trascorso del tempo insieme in Francia. Ecco come Insinna ha il loro primo incontro: “È iniziato tutto con una festa di amici: Il 4 luglio 2014, lei è stata invitata e anch’io sono stato invitato. Era una festa di compleanno – quando la gente mi ha chiesto se questa ragazza è così o così”.

È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce: Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore

Si sono conosciuti in tv!

L’attore-presentatore italiano Flavio Insinna e la fidanzata Adriana Riccio sono conosciuti sulla TV nazionale. Era il 2016, quando lei partecipò come concorrente al game show Affari tuoi, all’epoca condotto da lui. Poiché Adriana giocava per conto del Veneto, la sua regione d’origine, vinse 36.000 euro. Ma non solo. Tra la donna e il conduttore è stato amore a prima vista e così è iniziato la loro romantica storia d’amore. Per stareno insieme da sei anni, la coppia non sembra avere in programma i fiori d’arancio per la cerimonia di nozze. Almeno non ancora. Mai dire mai?