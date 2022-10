Hai Capito chi è Alessandra Mussolini? Età, carriera, vita privata, figli, marito, Instagram, Tale e Quale Show 2022

Carlo Conti è sempre alla guida della camaleontica Tale e Quale Show di Rai 1, che ogni anno, come sempre accade, rappresenta il programma di Rai 1. Quest’anno, personaggi del mondo del divertimento si ‘camuffano’, si impegnano e salgono sul palco sotto altre forme. Tra di loro anche Alessandra Mussolini.

Dalla biografia ai successi di Alessandra Mussolini

Politica e conduttrice televisiva, Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre 1962. È nipote di Benito Mussolini e nipote di Sophia Loren. Dopo aver recitato soli 14 anni nel film di Ettore Scola Una giornata in particolare, ha avuto la carriera cinematografica e ha partecipato ad alcune commedie italiane. Nel 1993 entra in politica, diventando europarlamentare per il Partito Popolare Europeo; in seguito fonda il proprio partito politico, Alternativa Sociale.

Sulla strada che l’ha portata a diventare membro del Parlamento europeo, Alessandra Mussolini è stata più volte deputata al Parlamento italiano per diversi partiti di destra e centrodestra. Ma nel dicembre 2020 ha deciso di lasciare definitivamente la politica, dicendo di volersi concentrare sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, nel 2021 è espressa a favore del Ddl Zan, che estende la legge Mancino ai reati contro l’omofobia.

Alessandra Mussolini, nipote di Benito Mussolini, ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2020. È arrivata in finale e si è classificata terza. L’anno successivo, però, ha partecipato alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Ora è pronta a rimettersi in gioco con le imitazioni a Tale e Quale Show!

Chi è il marito, figli e vita privata

Alessandra Mussolini è stata sposata con Mauro Floriani. Insieme hanno avuto tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. La coppia si è separata nel 2013 e in quell’anno i due sono stati coinvolti in uno scandalo: Mauro Floriani è stato accusato di essere coinvolto in un giro di prostituzione minorile ai Parioli, a Roma. L’uomo prima negò l’accusa, poi ammise tutto. Molto seguito su Instagram, l’account di Alessandra Mussolini @alemussolini_ vanta più di 44 mila follower.