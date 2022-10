Hai capito chi è Alex Di Giorgio? Età, biografia, fidanzato, vita privata e Ballando con le Stelle

Il nuotatore Alex Di Giorgio ha partecipato a due Olimpiadi ed è noto al pubblico per essere stato un probabile concorrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, all’ultimo momento, a causa di impegni personali e professionali, ha abbandonato il programma. Attualmente fa parte della squadra del Circolo Canottieri Aniene. Ha avuto una relazione con Ivano Marino, che in seguito ha accusato di stalking. Dall’ottobre 2022 è un concorrente di Ballando con le stelle.

Chi è Alex Di Giorgio?

Nome e cognome : Alex Di Giorgio

: Alex Di Giorgio Data di nascita: 28 luglio 1990

28 luglio 1990 Età : 32 anni

: 32 anni Segno zodiacale: Leone

Leone Luogo di nascita : Roma

: Roma Altezza: 185 cm

185 cm Peso: 75kg

75kg Professione: nuotatore

nuotatore Tatuaggi : Bandiera Olimpica e scritte London e Rio2016

: Bandiera Olimpica e scritte London e Rio2016 Instagram: @alex__digiorgio

Alex Di Giorgio è nato a Roma il 28 luglio 1990. Nel 2012, all’età di ventidue anni, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra nella categoria 4×200 stile libero, seguite da quelle di Rio quattro anni dopo nella stessa sezione. Nel 2013 ha vinto l’argento ai Campionati europei di Debrecen e tre medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Bari. Alle Universiadi di Taipei 2017 ha vinto una medaglia d’argento e ai Campionati mondiali di Istanbul di quest’anno ha ottenuto il quinto posto. È stato anche vittima di stalking da parte di Ivano Marino, un ex partecipante al programma Uomini e Donne con cui Di Giorgio ha avuto una relazione di un anno e mezzo. Marino lo ha minacciato di rivelare la sua omosessualità se non avesse offerto del denaro. Il tribunale ha condannato Marino a un anno e due mesi di carcere.

Carriera

Gianluca Belfiore allena Alex Di Giorgio, nuotatore professionista italiano, da Londra 2012, quando ha partecipato alla staffetta 4×200 stile libero, e da Rio 2016, quando ha gareggiato nello stesso evento. A Debrecen, ai Campionati europei del 2013, Alex Di Giorgio ha vinto una medaglia d’argento nella staffetta 4×200 stile libero. Inoltre, ha vinto tre ori ai Giochi del Mediterraneo 2013 e un argento alle Universiadi di Taipei 2017. Nel 2012, Alex si è classificato quinto in vasca corta ai Campionati mondiali di Istanbul. Oltre ad aver superato una grave broncopolmonite nel 2017 prima delle Olimpiadi di Rio, ha dovuto sottoporsi a regolari controlli sanitari per assicurarsi di recuperare adeguatamente. Nel 2022 apparirà in un programma televisivo intitolato Ballando con le Stelle 2022 condotto da Milly Carlucci.

Fidanzato

Alex Di Giorgio non ha mai cercato di nascondere la sua omosessualità. Nonostante fosse fidanzato con Ivano Marino, ex corteggiatore di Uomini e Donne, Ivano ha iniziato a perseguitare Alex dopo la loro separazione. Di conseguenza, Alex e Ivano sono stati processati e Ivano è stato condannato a un anno e due mesi di carcere per stalking, sostituzione di persona e diffamazione. Ivano aveva infatti creato dei profili falsi per inviare messaggi ai vecchi amici di Alex e al suo ex Alex, minacciando di annunciare al mondo la sua omosessualità. Ivano ha affermato la sua innocenza in una nota, dicendo: “Affermo che con Alex Di Giorgio c’è stata una relazione sentimentale durata un anno e mezzo”. Marco Carta, che vive a Roma e che conosco da tempo, può confermarlo. È altrettanto certo che non ho mai tenuto alcuna condotta riconducibile allo stalking”.

Il nuotatore Alex Di Giorgio è risultato positivo all’ostarina il 13 settembre 2020, con conseguente divieto di quattro anni da parte del Tribunale antidoping e sospensione cautelare. La sostanza è utilizzata per favorire l’allenamento e aumentare la resistenza muscolare con effetti simili agli steroidi.

Secondo alcune indiscrezioni, Alex potrebbe essere il nuovo tronista gay di “Uomini e Donne” dopo essere stato avvistato nei pressi degli studi di Cinecittà. Avrebbe così seguito le orme di Claudio Sona. In seguito, si è vociferato di un possibile concorrente di Alex nella casa del Grande Fratello Vip, accompagnato dall’influencer Tommaso Zorzi (corteggiato o corteggiatore). Alex corrispondeva perfettamente all’identikit di Alfonso Signorini di un nuovo concorrente per Tommaso, che aveva suscitato l’interesse di Tommaso in passato prima di essere identificato come nuovo concorrente. Tuttavia, Alex ha rifiutato l’opportunità a causa di alcuni impegni personali e professionali, non escludendo la partecipazione al prossimo anno!