Hai capito chi è Andrea Zenga fidanzato di Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga è un bell’uomo italiano, conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a Temptation Island Vip: Il bel fidanzato di Rosalinda Cannavò è un artista che da anni lavora all’ombra del gossip.

Enrico, figlio di Walter Zenga, ha avuto una promettente carriera come portiere, ma un infortunio lo ha costretto al ritiro. Oggi lavora come personal trainer ed è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island Vip (2018) con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Nel 2020 è entrato anche nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, dove ha trovato l’amore! Scopriamo di più sulla sua biografia e vita privata….

Chi è Andrea Zenga?

Andrea Zenga, nato a Milano il 16 settembre 1993 (Vergine), assomiglia molto al padre Walter. Terzogenito dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, è figlio di Roberta Termali (che da Walter Zenga ha avuto anche Nicolò Zenga). Come genitore, Andrea ha intrapreso una rosea carriera calcistica. Ha giocato in squadre come la Passatempese e la Sambenedettese. Dopo la fine della carriera calcistica, ha avviato l’attività di personal trainer.

Andrea Zenga: la vita privata

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra hanno partecipato a Temptation Island Vip 2018, dove hanno riacceso il loro amore. La coppia aveva sempre vissuto lontano dai riflettori, ma i pettegolezzi non si sono fatti attendere. Zenga e Sgolastra si sono lasciati a fine estate 2018, ma lui ha annunciato il ricongiungimento della coppia verso la fine di novembre. Anche in questo caso non è durata ei due si sono lasciati definitivamente qualche tempo dopo.

“Ciao ragazzi! Fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma, viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi“.

Con suo padre non ha mai avuto un rapporto propriamente felice. Lo ha rivelato lui stesso ai microfoni del Giornale del Trentino: “Non lo sento quasi mai“. Infatti, aveva rivelato di non ricevere alcun consiglio da Walter Zenga: “Non ho un gran rapporto con mio padre. I consigli me li do da solo“…

Zenga si è legato a Rosalinda Cannavò nel 2021, anche se lei era già fidanzata. Una volta uscita dalla casa del GF, Rosalinda ha rotto con il fidanzato e ha iniziato una relazione con Zenga. Dopo un anno insieme, i due si sono fidanzati e sono apparsi in pubblico con anelli uguali.

Chi è Rosalinda Cannavò, la fidanzata di Andrea Zenga?

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Rosalinda era conosciuta con il suo nome d’arte, quello di Adua Del Vesco. L’attrice siciliana, nota per le fiction con Gabriel Garko ma anche per la sua relazione con l’attore (poi rivelatasi una copertura), durante il reality ha scelto di tornare alle origini, riscoprendosi cambiando nome. Ha un tatuaggio sull’avambraccio sinistro con la scritta Nicky, come si vede in diversi post sul suo profilo Instagram. Rosalinda vive a Milano, ma questo non lo sappiamo dal web. Non ci sono informazioni sui suoi guadagni.