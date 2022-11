Hai capito chi è Carolina Rosi figlia regista Francesco Rosi? Suo marito è Luca De Filippo

Il 3 novembre, Carolina Rosi – figlia del celebre regista Francesco Rosi – parteciperà a Oggi è un altro giorno, programma televisivo in onda su Rai1.

Carolina Roman, 56 anni, è figlia di Francesco Rosi, il regista, e Giancarla Mandelli, sorella di Mariuccia, la stilista Krizia. L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma le ha conferito la laurea nel 1988 dopo due anni di lavoro come stilista a Milano, dove ha lavorato al fianco di Krizia. Nel 2013 si è sposata con l’attore e regista Luca De Filippo, di cui è stata consigliere di amministrazione della Fondazione Eduardo De Filippo. Dal 2015 dirige la società Elledieffe, che realizza spettacoli teatrali e documentari, e la società Andiamo Avanti Productions, che oltre alle altre attività produce documentari e libri. L’eredità cinematografica e documentaristica di Francesco Rosi sarà valorizzata, tra l’altro.

Per 11 giorni al Teatro Ambra Jovinelli, a partire dal 13 novembre, si potrà assistere alla divertente commedia di Eduardo De Filippo, Ditegli sempre di sì, con Tony Laudadio e la regia di Roberto Andò. Il debutto cinematografico, invece, avviene in un momento speciale: Il 15 novembre, infatti, ricorre il centenario della nascita di suo padre. “Sono passati sette anni dalla sua scomparsa”, dice l’attrice, “e oltre a essere una questione emotiva… mi manca come conversatore, come fonte di confronto, come metro di paragone nella nostra epoca, in cui personaggi del suo calibro sono piuttosto rari”. In una recente intervista, ha rivelato: “Franco? È un po’ difficile immaginarlo come mio padre… D’altra parte, mia madre Giancarla, se non li chiamassi per nome, non guarderebbero nemmeno nella nostra direzione”.