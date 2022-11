Hai capito chi è Clayton Norcross? Età, carriera, vita privata, moglie, figli e Beautiful

Clayton Norcross è una delle star delle soap opera più popolari in Italia, conosciuto e amato dal pubblico per il ruolo di Thorne Forrester nella serie televisiva di successo Beautiful. Con una lunga lista di ruoli all’attivo che risale al 1995, Clayton si è unito al cast di Avanti un altro recentemente, che vede la partecipazione di numerose altre celebrità italiane.

Clayton Wesley Norcross è nato ad Arcadia l’8 settembre 1954. Oggi ha quindi 67 anni. Il suo volto è soprattutto legato, come detto, alla soap opera Beautiful con cui è diventato famoso negli anni Ottanta. Approfittando del piccolo schermo, l’attore statunitense aveva poi debuttato al cinema (era il 1985) con il film commedia Sky High. A questo sono seguiti altri ruoli minori in film e serie TV. Tra questi ricordiamo la partecipazione al film Cronaca Nera del 1992 (la regia era di Faliero Rosati). Ma è con la televisione che arrivano i lavori più importanti

L’attore ha interpretato il ruolo di Thorne Forrester in The Bold and The Beautiful, una delle soap più famose al mondo. In seguito è stato escluso dalla trama principale perché interpretato da Winsor Harmon e Jeff Trachta. Il suo personaggio è stato doppiato da Ingo Rademacher, Gianluca Tusco e precedentemente da Loris Loddi e Vittorio Guerrieri in Italia.

Greg Norcross è un personaggio molto noto nel nostro Paese. Ad esempio, nel 1998 ha affiancato Sabina Guzzanti nella conduzione del programma televisivo La posta del cuore. Altri gli sono stati affidati nei primi anni 2000 nel campo dei reality show. Tra questi, La fattoria di Canale 5, da cui è stato eliminato durante l’ottava puntata con il 57% dei voti. Inoltre Greg Norcross è stato ospite di numerose trasmissioni televisive, come a Verissimo il 30 aprile 2022.

Nel 2022 appare nel cast di Avanti un altro! vieni membro del “salottino”. Il popolarissimo programma va in onda nell’orario pre-serale di Canale 5 ed è condotto dalla storica coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Anche se non ci sono notizie ufficiali sull’effettivo compenso ricevuto per la sua partecipazione ad Avanti un altro sembra, comunque, che sia notevolmente dignitoso. Alcuni parlano di circa 1.000 euro a puntata ma, ripetiamo, si tratta solo di “voci”.

Vita privata

La vita di questo attore è oggetto di molta curiosità, ma pochi dettagli sono emersi. L’attore oggi vive dividendosi, anche per motivi di lavoro, tra Roma e Los Angeles. Nonostante la fama acquisita negli anni ’80 e una carriera che lo ha comunque tenuto al centro del mondo dello spettacolo sulla sua vita privata non ci sono molte informazioni. Conoscere le basi della lingua italiana.

Instagram Clayton Norcross

L’attore possiede un account Instagram ufficiale chiamato @claytonnorcross.official che conta quasi 4.000 followers. Sul suo profilo è possibile vedere alcuni momenti della sua vita privata e lavorativa.