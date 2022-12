Hai capito chi è Francesco Renga? Età, ex moglie, figli e vita privata

Francesco Renga, nato il 23 giugno 1972 a Udine, è un cantautore italiano conosciuto soprattutto per i suoi successi musicali. In passato è stato legato ad Ambra Angiolini, con cui ha avuto una relazione di ben 11 anni e due figli. Nonostante la loro separazione, Renga e Angiolini sono rimasti in buoni rapporti e hanno continuato a crescere insieme i loro figli. Attualmente, Renga è fidanzato con la modella e influencer Federica Benincà, con cui ha avuto un figlio nel 2020. Inoltre, oltre alla sua carriera di cantautore, Renga ha anche partecipato come giudice a varie edizioni del talent show “Amici di Maria De Filippi” e ha condotto il programma televisivo “The Voice of Italy”.

Chi è Francesco Renga: la scheda

Nome e cognome: Francesco Renga

Data e luogo di nascita: 12 giugno 1968, Udine

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Cantante

Fidanzata: Diana Poloni

Figli: Jolanda Renga, Leonardo Renga

Fratelli: Stefano Renga, Paola Renga

Social: Instagram, Facebook

La vita privata di Francesco Renga: matrimonio (con Ambra) e figli

Francesco Renga è un cantautore di successo che ha avuto una relazione di 11 anni con l’attrice Ambra Angiolini. La coppia ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, e anche se si è separata nel 2015, mantengono ottimi rapporti. Renga ha parlato della loro vita familiare in un’intervista, sottolineando come condividessero i compiti di genitori e avevano scelto di vivere in provincia per avere una vita tranquilla per se stessi e i loro figli. Ha anche confermato che è stato visto in compagnia di Diana Poloni dopo la separazione.

Chi è la fidanzata di Francesco Renga, Diana Poloni?

Francesco Renga, nato nel 1978, ha una fidanzata di nome Diana Poloni, originaria di Brescia. Diana è una ristoratrice e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. La coppia si è conosciuta nel ristorante di Diana e ha iniziato a uscire insieme. Nonostante la loro relazione sembri molto stabile, fino ad ora non hanno mai parlato di matrimonio. Diana è bionda e ha un fisico statuario. I due sono stati paparazzati insieme durante una vacanza a Formentera e hanno confermato la loro relazione nel settembre 2019, quando hanno pubblicato foto insieme sui social.

Curiosità su Francesco Renga

Dove abita Francesco Renga?

Se con Ambra Angiolini, la sua ex, il cantante abitava a Brescia, nulla è cambiato anche dopo la separazione. Renga, infatti, è rimasto a vivere nella città lombarda (che poi è anche quella di origine di Diana Poloni). In particolare la sua residenza è una maxi villa con piscina proprio a Brescia… ancora però in costruzione.