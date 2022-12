Hai capito chi è Leo Gullotta? Età, carriera, marito, figli e vita privata

Leo Gullotta si è avvicinato al teatro per caso, quando ha iniziato a recitare come comparsa al Teatro Bellini della sua città. Ha presto riscosso successo e, in pochi anni, ha avuto l’opportunità di lavorare con artisti di fama come Valeria Moriconi, Salvo Randone e Turi Ferro. Ha debuttato in televisione e presto ha avuto la possibilità di diventare attore cinematografico, recitando in film come Café Express, Scugnizzi, Il Camorrista, per il quale ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista, e Mi manda Picone. Uno dei suoi ultimi successi è stato il cortometraggio Lettere a mia figlia, in cui interpreta il protagonista, un uomo affetto da Alzheimer che cerca di spiegare alla figlia la sua malattia. Il cortometraggio è stato presentato per la prima volta in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’Alzheimer nel 2017 da Studio Universal e Paradise Picture.