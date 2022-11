Hai capito chi è Paolo Santanchè l’ex marito di Daniela Santanchè?

Paolo Santanché, chirurgo estetico, è molto conosciuto oltre ad essere il primo marito di Daniela Santanchè, attuale Ministro del Turismo della Repubblica. Il governo Meloni è stato il primo governo in cui Daniela Santanchè ha ricoperto la carica di Ministro del Turismo. Scopriamo di più su di lui.

Chi è Paolo Santanchè, l’ex marito di Daniela Santanchè?

Paolo Santanchè è uno dei chirurghi plastici più importanti di tutta la penisola, e ha una forte empatia con i suoi pazienti grazie alla sua elevata competenza. L’ex marito di Daniela Santanchè, Paolo Santanchè, è un esperto dell’area estetica che è stato intervistato negli studi di Mattino Cinque. Paolo Santanchè è nato a Torino l’11 agosto 1949, sotto il segno del Leone.

Biografia di Paolo Santanchè

Ha scelto di intraprendere la carriera medica fin da giovane, seguendo le orme del padre ginecologo. Dopo la laurea in medicina, Paolo Santanchè si è perfezionato in chirurgia plastica all’Università di Torino. Dopo la laurea, ha viaggiato all’estero per imparare dai migliori chirurghi del mondo. È il marito dell’attuale Ministro del Turismo Daniela Santanchè, da cui ha divorziato 13 anni dopo il matrimonio, avvenuto nel 1982 quando lei aveva 21 anni. Ha iniziato a lavorare per l’azienda del marito subito dopo la laurea.

Nel 2014, la moglie del chirurgo estetico si è registrata all’anagrafe di Milano con il cognome dell’ex marito, Daniela Garnero. Secondo un’intervista rilasciata a Il Sole24Ore (2013), lui stesso ha scelto di assumere il cognome della moglie.

Ci siamo conosciuti quando lei venne da me per rifarsi il naso. Aveva 21 anni. Continuare a portare il mio nome è stata una concessione fatta in sede di divorzio perché all’epoca nel mondo del jetset era conosciuta come mia moglie, e io sono un chirurgo abbastanza conosciuto. Lei sostenne che avrebbe avuto un danno se non gli avessi concesso il cognome, perchè nessuno la conosceva con il suo cognome. Ormai non ci penso più, non è un problema assillante, ma è una cosa stravagante e incoerente per una sostenitrice delle donne non portare il suo cognome.

Daniela Santanchè

Nel 1983 Daniela Santanchè ha fondato Dani Comunicazione Srl, società di relazioni pubbliche e marketing di eventi. Nel 1990 ha fondato Visibilia Pubblicità, società specializzata in relazioni pubbliche, gestione di eventi e raccolta pubblicitaria per Il Giornale e Libero, tra le altre testate. Nel 2007 ha fondato Il Riformista, di cui è tuttora proprietaria, e Metro D-News e Io Spio, due giornali a distribuzione gratuita. Nel 2012 ha aperto il cinema The Space, che ha venduto nel 2013. Flavio Briatore è proprietario della discoteca Billionaire di Porto Cervo, nonché della Mammamia Srl, un locale di Forte dei Marmi, e del Twiga di Porto Cervo. Ha acquistato il dieci per cento di Invest S.r.l. da Flavio Briatore, proprietario di Invest S.r.l., una società che sta cercando di sviluppare una casa esclusiva ad Arzachena, in Sardegna, per sei milioni di euro. PRS Editore ha ceduto le sue due testate di lifestyle, Novella 2000 e Visto, nel novembre 2015. Il 26 luglio 2017 Visibilia Magazine, proprietaria di Novella 2000 e Visto, ha dichiarato la propria liquidazione.

Figli e sorella

Paolo Santanche non ha figli, anche se l’ex moglie Daniela ha un figlio avuto da una relazione amorosa con l’imprenditore farmaceutico Canio Giovanni Mazzaro, originario di Potenza e dirigente della Pierrel. Dopo la fine del primo matrimonio, i due hanno ricominciato a frequentarsi e hanno avuto un figlio, Lorenzo Mazzaro (1996). È figlio del Ministro del Turismo Paolo Santanche, nato da una relazione sentimentale con l’imprenditore farmaceutico Canio Giovanni Mazzaro, anch’egli di Potenza e dirigente della Pierrel.