Hai capito chi è Pelè? Età, moglie, figli, malattia e come sta

Pelé, il famoso calciatore brasiliano, è stato ricoverato in ospedale per oltre tre settimane a causa di problemi di salute, tra cui cancro al colon e disfunzioni renali e cardiache. Suo figlio Edinho, attualmente allenatore di calcio, ha ringraziato tutti per l’affetto e le preghiere ricevute dalla famiglia e ha detto che le sue sorelle più grandi sono sempre con Pelé in ospedale, 24 ore al giorno. Edinho ha detto di voler essere presente con suo padre, ma al momento ha un compito da svolgere come allenatore e non è un medico. Ha aggiunto che cerca di fare il meglio nel suo lavoro per rendere felice suo padre, ma a volte si prende dei momenti per riflettere e pregare. Ha detto che alcuni momenti sono difficili.