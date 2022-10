Hai capito chi è Rosalinda Cannavò? Età, carriera, oggi, fidanzato, biografia, film e Tale e Quale Show 2022

Adua Del Vesco, la nota attrice ed ex concorrente del GF VIP che ha accettato una sfida e parteciperà a Tale e Quale Show, è pronta a mettersi in gioco. Alla conduzione, come sempre, Carlo Conti: riuscirà la camaleontica performance di Adua a convincere i giudici e a dimostrare a tutti la sua bravura?

La biografia e i successi di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò, giovane attrice italiana nata a Messina il 26 novembre 1992, ha iniziato la sua carriera come ballerina. A 16 anni cambia strada e diventa attrice. Nel 2012, giovanissima, debutta sul piccolo schermo nella terza stagione della fiction L’onore e il rispetto. Nel 2014 debutta al cinema con Taste of You e torna in televisione con Il peccato e la vergogna nella seconda stagione. Da lì un successo dopo l’altro.

Rosalinda, infatti, ha lavorato in due fiction di successo: Non è stato mio figlio e Il bello delle donne. Ha avuto anche una carriera musicale di successo; il suo album di debutto ha venduto più di 100.000 copie. Nel 2018, invece, è tornata sul piccolo schermo in Furore – Capitolo secondo e al cinema nel film di Paolo Sorrentino Loro , dove ha interpretato la giovane Veronica Lario. L’attrice ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello VIP nel 2020 e ha deciso di tornare a usare il suo nome di nascita dopo aver completato il lungo percorso. Si è classificata settima durante la semifinale eliminatoria.

Negli anni successivi alla sua apparizione a Tale e Quale Show, Adua Del Vesco (all’epoca conosciuta come Rosalinda) ottiene un successo strepitoso. Diventa conduttrice del programma Casa Chi, in onda su Mediaset Infinity e su Instagram, e il 25 febbraio 2022 esce il suo nuovo singolo “Sempre avanti”. Ora è pronta a partecipare a Tale e Quale Show! Questa volta non solo per divertirsi. Adua ha voluto lottare contro l’anoressia, che l’ha quasi uccisa quando pesava solo 32 kg. Sua madre le faceva il bagno e piangeva. La figlia le diceva di non piangere, altrimenti non avrebbe trovato la forza. A volte Adua nascondeva il cibo perché voleva pesare più di quanto pesasse; e se qualcuno la sorprendeva a nascondere il cibo, diventava aggressiva nei suoi confronti. Fortunatamente, quei giorni bui sono passati da un pezzo: oggi Adua è felice di ciò che è e non ha più segreti per nessuno.

Chi è il fidanzato Andrea Zenga, vita privata

Per molto tempo Rosalinda è stata fidanzata con l’attore Massimiliano Morra, ma nel 2015 i due hanno dichiarato che si trattava di una “favola”, di un amore mai esistito. In seguito è stata paparazzata al fianco di Gabriel Garko, attore conosciuto sul set di “Non è stato mio figlio”, ma anche questa relazione era una fantasia, tutta montata ad hoc. Rosalinda ha poi avuto una lunga relazione con Giuliano e la loro storia si è conclusa perché la bella attrice della casa più spiata d’Italia ha conosciuto e si è innamorata di Andrea Zenga. Un amore che continua e va a gonfie vele!

Instagram: Rosalinda Cannavò punta sui social

Il profilo Instagram di Adua Del Vesco è @adua.del.vesco. L’attrice vanta oltre 620 mila followers!