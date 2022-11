Hai capito chi è Sara Capitta la prima figlia di Lorella Cuccarini

Sara Capitta è la prima figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, ma è anche una pubblicista che lavora a Milano. È stata segnalata come una delle pubbliciste più promettenti da tenere d’occhio da L’Uomo Vogue.

L’attrice italiana Lorella Cuccarini ha vissuto una rinascita professionale grazie ad Amici. Il talent show di Maria De Filippi le ha permesso di entrare nella mente e nel cuore del pubblico a casa, che meno si ricordava di lei. Soprattutto i più giovani, con i quali ha dimostrato di avere un’ottima intesa. Del resto, lei era già ben “allenata”, avendo ben quattro figli, motivo di orgoglio per la Cuccarini. Dice infatti che hanno trovato il loro posto nel mondo. Entriamo allora in quello della primogenita: Sara Capitta!

Sara Capitta: biografia e carriera

Sara è nata il 4 agosto 1994 a Roma sotto il segno zodiacale del Leone. Si è diplomata alla St. George’s British International School di Roma nel 2015 e ha poi conseguito un Bachelor of Business Administration presso il Glion Institute of Higher Education. Dal 2016 lavora come business analyst presso la divisione italiana di CBRE, la più grande società internazionale di consulenza immobiliare. Per esigenze lavorative vive a Milano, ma il suo account Instagram mostra scatti che ritraggono la vita quotidiana, nessuno dei quali include un’ipotetica dolce metà. Forse è single, forse perché la famiglia Osvaldo si impegna a mantenere la segretezza. Come i suoi fratelli minori (John, Clare e George), anche lei è poco interessata ad apparire sui tabloid o sui siti di social media. A causa di questa stessa segretezza,

Curiosità su Sara Capitta

In certi scatti ricorda molto la celebre attrice Natasha McElhone, la co-protagonista della serie tv Californication con David Duchovny. Ha una micia di nome Miura, al quale sembra particolarmente legata. Una destinazione per le vacanze che adora è Palermo: gli scatti condivisi in rete ne sono la prova!Per tenersi in forma fisica pratica regolarmentei yoga. Le piacerebbe diventare una organizzatrice di eventi.