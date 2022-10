Hai capito chi è Sofia Brixel? Età, fidanzato e vita privata dell’allieva del Collegio 7

Sofia Brixel è entrata a far parte del cast di College 7. Dopo una promessa fatta alla sorella, scomparsa diversi anni fa, la modella, influencer e attrice popolare è entrata a far parte del programma di Rai 2. Cosa sappiamo di lei?

A sedici anni, Sofia Brixel vive a Chiavari, Genova. Spera di diventare una modella da grande, ma Sofia ha anche un pianoforte B: vuole studiare psicologia se il suo sogno di diventare modella non realizzarsi. Attualmente Sofia frequenta il terzo anno di liceo e studia scienze umane.

Ama ballare sui social media e postare video, dove vanta più di 50.000 follower, ed è molto conosciuta anche su Tik Tok.Si considera un’attrice e un’influencer. Ha perso la sorella Giorgia quasi cinque anni fa e sognava di entrare prima o poi al College. Quest’anno farà parte del cast di College 7. La perdita ha influenzato molto sulla sua vita, sul suo carattere e sulla sua scala di valori.

Sofia Brixel è una modella e attrice che parteciperà a College 7. In realtà partecipa per la sorella, che ha perso anni fa e con la quale condivideva la passione per il programma. Le aveva fatto una promessa e lei l’ha fatto ancora. Il primo episodio andrà in onda il 28 ottobre 2022, mentre il secondo andrà in onda il 19 ottobre. Gli altri episodi, invece, si potranno vedere ogni martedì fino al 15 novembre 2022. Gli appuntamenti totali in sono otto, ma nel frattempo dal 27 settembre 2022 sarà possibile assistere alle audizioni di tutti i ragazzi.

Le ragazze sono nove e si chiamano: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel (che in realtà partecipa per la sorella), Elisa Angius (che ha perso la madre all’università ), Alessia Abruscia (che ha studiato all’ estero all’Università statale di Saint-Domingue prima di laurearsi). I bambini sono 11, ma li seguiremo tutti sotto la supervisione di monitori e insegnanti. Gli eventi saranno raccontati dalla voce narrante di Nino Frasica che è cambiata rispetto alle precedenti edizioni perché qualcuno