Hai capito chi è Stefania Orlando? Età, biografia, marito figli e vita privata

Stefania Orlando è nata a Roma nel 1986. È una conduttrice e showgirl, nonché compagna di lunga data dell’attore Andrea Roncato. Tale e Quale Show 2021 è stato un programma di racconti e giochi in cui è stata concorrente. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Chi è Stefania Orlando?

Nome: Stefania Orlando

Stefania Orlando Data di nascita: 23 dicembre 1966

23 dicembre 1966 Età: 54 Anni

54 Anni Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione: Attrice, Conduttrice televisiva e Cantante

Attrice, Conduttrice televisiva e Cantante Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 177 Cm

177 Cm Peso: 67 Kg

67 Kg Tatuaggi: Stefania ha un’araba fenice tatuata sulla spalla sinistra che simboleggia la sua rinascita, sul suo corpo ha svariati tatuaggi alcuni dei quali non sono molto visibili

Stefania ha un’araba fenice tatuata sulla spalla sinistra che simboleggia la sua rinascita, sul suo corpo ha svariati tatuaggi alcuni dei quali non sono molto visibili Profilo Instagram ufficiale: stefaniaorlando1

Biografia di Stefania Orlando

Il 23 dicembre 1966, Stefania Orlando nasce a Roma (Monteverde) come Capricorno nella Città Eterna da Anna Maria Biagina, pugliese di nascita (si chiama così in onore di San Biagio ma preferisce essere conosciuta come Biagina). Dalla casa del Grande Fratello, Stefania non ha mancato di fare gli auguri alla madre, nata anch’essa il 30 ottobre. La madre è uno Scorpione, essendo nata il 30 ottobre; per questo non ha perso l’occasione di fare gli auguri al padre. Il padre, invece, è un giudice, avvocato e professore universitario. Oltre a essere figlia unica, Stefania ha anche un fratello. Da giovane il padre suonava la chitarra in alcuni locali notturni e lei ne ha colto l’indole artistica. Appena raggiunta la maggiore età, quindi, ha lasciato la sua terra d’origine per vivere con il fidanzato. Stefania non si preoccupa di appesantire le spalle dei fratelli con i dettagli della sua infanzia, dal momento che è stata una showgirl di successo.

All’età di diciotto anni, Stefania trova lavoro in uno studio immobiliare. C’era anche Alessandra e sono diventate amiche. Vivevano insieme ed erano sulla stessa lunghezza d’onda. La convivenza con Andrea Roncato è stata l’esperienza più bella della sua vita. Quando la relazione finì, Stefania immaginava di tornare a vivere con Alessandra, che però si ammalò di cancro nel 2006 e morì. Dopo la morte dell’amica, Stefania ha provato il più grande dolore della sua vita. Sostiene che Simone le sia stato mandato da Alessandra, che desiderava aiutarla e comprenderla.

La carriera di Stefania Orlando

È un’interprete, conduttrice televisiva e cantante italiana di successo da oltre due decenni. Nonostante la sua professione sia iniziata nel 1993 come valletta nel popolare programma televisivo “Si o No?”, dove interpretava una valletta, l’anno successivo è stata assunta dalla RAI per interpretare una valletta nel programma “Scommettiamo che?”. L’anno successivo inizia a lavorare come conduttrice del “Tg Rosa”, ruolo che ricopre fino al 1996.

Nel 1996 partecipa a “Il boom” in seguito al recente successo ottenuto come conduttrice de “I fatti vostri” su Rai 2 l’anno successivo. Ha condotto la maratona umanitaria “Teleton” e il “lotto alle otto” tra il 1998 e il 2001. Nel 2002 ha presentato la finale della “Lotteria Italia”. Di conseguenza, nel 2003 ha condotto “Piazza Grande”. Nel 2004 ha co-presentato “Stelle con la coda”. Nel 2006 è uscito il suo “Don Matteo” (Sesta edizione), seguito da “Don Matteo” (Settima edizione) nell’anno successivo. Ha recitato in “Don Matteo” (Settima edizione) nel 2011, dopo alcuni ruoli “minori”. Dal 2015 al 2016 è stata ospite fissa di “Uno Mattina in famiglia”.

Vita privata

Dal 2008 Stefania Orlando è legata sentimentalmente al musicista Simone Gianlorenzi; l’anno scorso si sono sposati con una spettacolare cerimonia in spiaggia. I due, che hanno 11 anni di differenza di età, risiedono a Roma. Come si sono conosciuti Stefania e Simone? Nel 2008, Stefania Orlando aveva una carriera da cantante: il suo gruppo si chiamava “Gli Orlandi Furiosi”. Simone Gianlorenzi era solo il suo chitarrista. Ne è nato un amore! Prima di Simone, Stefania Orlando è stata sposata con Andrea Roncato; i due si sono sposati nel 1997. Dopo due anni di separazione, nonostante tutto, sono ancora in ottimi rapporti.

Marito Simone Gianlorenzi

Simone Gianlorenzi, musicista romano, è sposato con Stefania Orlando. Nel corso della sua carriera ha evitato le luci della ribalta per concentrarsi sulla sua musica. Ha lavorato con artisti di fama mondiale. I due vivono a Roma con il loro cane Margot e Margot. Simone ha sempre difeso la moglie attraverso i social media, difendendola dalle azioni degli inquilini o dalle confessioni del confessionale. Si è espresso contro l’ipocrisia, le reazioni eccessive e i giudizi ricevuti sulla moglie.