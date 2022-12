Hai capito chi è Umberto Tozzi? Età, carriera, ex moglie, compagna, figli e vita privata

Dal suo debutto, Umberto Tozzi ha pubblicato 34 album, comprendenti 18 album in studio, 3 dischi dal vivo e 13 raccolte. Nel 2017, per celebrare i 40 anni di “Ti Amo”, ha pubblicato un nuovo album contenente una versione speciale in duetto con Anastacia e ha annunciato un lungo tour in Italia, Europa ed America. Tozzi è stato un artista molto attivo, ad eccezione del 2017, quando ha dovuto sospendere i concerti a causa di un malore. È stato operato d’urgenza per diverticoli intestinali, un’infezione che rischiava di diventare setticemia, ma fortunatamente è stato soccorso in tempo. Tozzi ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo e ha avuto numerosi successi, come “Cosa servono le mani”, “Tu”, “Nell’aria c’è”, “Un’altra vita”, “E non volo” e molti altri.