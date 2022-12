Hai capito chi è Virginia Raffaele? Età, vita privata, marito e figli

Facciamo un tuffo nella vita privata della famosa comica e attrice Virginia Raffaele. Scopriamo tutti i fatti che la riguardano.

Virginia Raffaele è molto conosciuta in Italia grazie alle sue caricature di vari personaggi, da Belen Rodriguez a Ornella Vanoni e Carla Fracci. Molto presto il pubblico potrà assistere alla sua performance nel programma Lol, lo show dove non si deve ridere che ha riscosso un sorprendente successo nella sua prima stagione. Prima di vederla nello show, diamo uno sguardo alla vita privata di Virginia Raffaele.

Virginia Raffaele: vita privata

Virginia Raffaele, comica e attrice, ha avuto una relazione con Ubaldo Pantani, altro comico e impressionista, per cinque anni. Dopo la separazione, è rimasta single e non ha avuto fortuna nel trovare un’altra persona con cui condividere la sua vita. In un’intervista rilasciata a il Giornale, ha parlato della sua condizione di single, esprimendo il desiderio di trovare un partner con cui costruire un futuro, anche se questo si sta rivelando difficile a causa dei suoi impegni lavorativi. Mentre aveva una relazione con Pantani, Raffaele ha sviluppato un forte legame con la figlia e in un’intervista a Vanity Fair ha ammesso di sentire la mancanza di quel legame.

Virginia Raffaele: le imitazioni

Quando si pensa al nome di Virginia Raffaele, è naturale pensare agli atti che l’hanno resa famosa. Quella che l’ha resa particolarmente famosa è stata l’imitazione di Belen Rodriguez, ma ha interpretato con successo anche altri personaggi come Ornella Vanoni, Carla Fracci e Sandra Milo. In generale, il pubblico apprezza la sua recitazione, ma in alcune occasioni le sue imitazioni hanno suscitato critiche da parte dei personaggi originali, secondo i quali Virginia Raffaele potrebbe esagerare un po’ troppo.