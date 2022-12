Hai capito se Leo Gullotta ha un marito?

Leo Gullotta è un attore italiano molto noto per la sua carriera sia teatrale che televisiva. Non si conosce molto della sua vita privata, ma sappiamo che è stato legato a un compagno per circa 30 anni e che si è sposato con lui in modo civile nel 2018. Il nome del marito di Leo Gullotta non è stato reso pubblico e l’attore ha sempre preferito mantenere la riservatezza sulla sua vita privata.