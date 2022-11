Hai chi è Luigi Calcara fidanzato di Valerio Scanu? Età, lavoro, coming-out e matrimonio

Nel suo video, Valerio Scanu rivela tutti i dettagli più succosi del suo coming out e del fidanzamento con il suo compagno Luigi, il cui video è diventato virale sui social media. Si è inginocchiato davanti a Luigi e ha aperto una piccola scatola per rivelare un anello.

Scanu, cantante di La Maddalena, ha dimostrato fin da piccolo la passione per il canto. Nel 2002 ha vinto Bravo Bravissimo, poi l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi e il trionfo a Sanremo con il brano Per tutte le volte che… Ha partecipato anche al programma Tale e Quale Show su Rai1, dove si è classificato al secondo posto e grazie al quale ha “riconquistato” il vasto pubblico televisivo e, soprattutto, quello social che lo ha riscoperto come “artista” poliedrico. Ora sta per sposarsi.

Si chiama Luigi Calcara ed è professore universitario presso il dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università Sapienza di Roma. Ha 32 anni ed è originario della Sicilia, dove ama trascorrere gran parte del suo tempo. Quando Scanu gli ha chiesto “mi vuoi sposare”, Calcara ha risposto subito di sì, proprio nel giorno in cui festeggiava il suo compleanno.

In un recente video postato su Instagram dal migliore amico della coppia, la star di Amici Valerio Scanu si è inginocchiato davanti al suo fidanzato, l’ex calciatore italiano Luigi Calcara, e gli ha chiesto di sposarlo. “Mi vuoi sposare?”, ha detto il cantante presentando un anello, come vuole la tradizione.

Il fidanzato di Scanu è rimasto sorpreso e ha detto subito sì alla proposta del cantante. La coppia si è abbracciata per suggellare il fidanzamento tra gli applausi dei presenti e una canzone di Eros Ramazzotti in sottofondo. In realtà, questo momento è anche il coming out di Scanu: Per la prima volta ha annunciato pubblicamente di essere omosessuale, dopo aver mantenuto la sua vita sentimentale privata per anni.