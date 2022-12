La vita di Fausto Pinna chi è? Età, moglie, compagna, Iva Zanicchi, figli

Fausto Pinna è nato in Sardegna nel 1950 e oggi ha 72 anni. È molto conosciuto come produttore musicale, avendo lavorato per molti anni con diversi grandi nomi dell’industria musicale italiana. È durante la sua carriera musicale che Pinna ha incontrato Iva Zanicchi, con la quale ha una relazione dal 1986. I due hanno iniziato la loro relazione mentre lavoravano al disco Care colleghe del 1986 e da allora la loro relazione è rimasta solida.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi, rispettivamente 72 e 82 anni, hanno rivelato durante un’intervista alla trasmissione Pomeriggio 5 e successivamente in un approfondimento sul Corriere della Sera che uno dei segreti della loro relazione è che sono ancora intimi. Hanno attribuito alla passione che provano l’uno per l’altra il merito di aver mantenuto forte la loro relazione. Iva ha condiviso: “Facciamo ancora l’amore perché è benefico per la vita a qualsiasi età. Ogni donna dovrebbe sperimentare l’amore sia emotivo che fisico, indipendentemente dalla sua età. Io e Fausto stiamo insieme da 36 anni e trovo piacere a stare con lui. Mi fa ridere e non posso resistere alla sua cucina!”.

Biografia

Nel 1970, Alighiero Noschese definì Iva Zanicchi una delle più famose musiciste italiane, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Patty Pravo e Milva. Conosciuta come “l’aquila di Ligonchio” e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana, ha fatto parte del quintetto di cantanti italiane degli anni Sessanta e Settanta, tra cui Mina la “tigre di Cremona”, Milva la “pantera di Goro”, Patty Pravo la “civetta di Venezia” e Orietta Berti l'”usignolo di Cavriago”. Iva possedeva un registro vocale da contralto, grinta e passione, ed era in grado di esibirsi in vari generi musicali. Ha calcato anche il palcoscenico di alcuni dei più rinomati teatri del mondo.

Per anni è stata una figura familiare al pubblico grazie alla conduzione del programma Ok, il prezzo è giusto, andato in onda dal 1987 al 2000. Dal 2008 al 2014, Z. è stata parlamentare, inizialmente per Forza Italia e poi per il PDL. La sua discografia comprende Come mi vorrei (1991), Fossi un tango (2003), Colori d’amore (2009), In cerca di te (2013) e Gargana (2022). Nel 2019 ha pubblicato l’opera autobiografica Nata di luna buona e nel 2022 il romanzo Un altro giorno verrà.