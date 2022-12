La vita di Michela Ansoldi chi è? Età, marito, compagno, padre, madre, Iva Zanicchi

Michela Ansoldi è nata nel 1967, figlia unica della celebre cantante Iva Zanicchi, e attualmente ha 55 anni. Il padre Antonio Ansoldi, produttore discografico, è scomparso nel 2020. Lavora professionalmente come psicologa ed è titolare di una casa discografica. È sposata e ha avuto due figli, Luca nel 1998 e Virginia nel 2003.

In un’intervista Michela ha detto di sua madre:

Come madre, le darei sicuramente un voto eccellente. Ricordo la gioia di prenderla all’aerostazione, a quel punto, quando non c’era quando ero giovane, prendevo la sua camicia da notte e la portavo nel mio letto. Mia madre mi ha fondamentalmente trasmesso la sua associazione con la famiglia, le auguro semplicemente di non stancarsi mai e di rimanere dinamica, visto che in ogni caso può realizzare e dare molto.

Biografia

Iva Zanicchi è stata considerata da Alighiero Noschese una figura di spicco della musica italiana del 1970, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Patty Pravo e Milva. Definita l’Aquila di Ligonchio, e da alcuni ammiratori paragonata alla cantante portoghese Amália Rodrigues, era considerata una delle cinque cantanti italiane più significative degli anni Sessanta e Settanta, insieme a Mina, la tigre di Cremona, Milva, la pantera di Goro, Patty Pravo, la civetta di Venezia, e Orietta Berti, l’usignolo di Cavriago. Dotata di un registro contralto, la Zanicchi era in grado di cantare in vari generi, dal melodico alla musica pop e alle canzoni per bambini. Ha esibito il suo talento in alcune delle più grandi sale internazionali.

Ha presentato Ok, il prezzo è giusto per molti anni (dal 1987 al 2000), affermandosi come personaggio televisivo famoso e amato dal pubblico. Z. è stata parlamentare dal 2008 al 2014, prima per Forza Italia e poi per il Pdl. Tra i suoi album più recenti ricordiamo Come mi vorrei (1991), Fossi un tango (2003), Colori d’amore (2009), In cerca di te (2013) e Gargana (2022). Nel 2019 l’artista ha pubblicato l’opera autobiografica Nata di luna buona e nel 2022 il romanzo Un altro giorno verrà.