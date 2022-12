Oroscopo Paolo Fox domani 25 dicembre 2022, le previsioni per Natale

ARIETE

La tua sicurezza emotiva viene oggi dal cercare di relazionarti, interagire e scambiare affetto con gli altri. Condividi ciò che hai, comunicando il tuo lato più prezioso e gentile. La tua mente ora guadagna un po’ di ponderazione, saggezza e leggerezza. Cerca di soppesare tutto molto attentamente quando comunichi, usando imparzialità e senso di giustizia nei confronti di tutti.

TORO

La sua sicurezza emotiva oggi nasce dai rapporti professionali, dalla ricerca di svolgere il proprio lavoro con equilibrio e raffinatezza. Espansione dei contatti e dei metodi di lavoro e di servizio. Comunicare armonia con il proprio lavoro, le relazioni professionali e l’organizzazione materiale. Ora c’è una grande saggezza nell’usare le risorse e le finanze con leggerezza e razionalità.

GEMELLI

La tua sicurezza emotiva deriva dall’espansione creativa stessa. Cerca di mostrare al mondo il tuo lato più socievole, bello e seducente. Radicamento e forza crescente nell’uso dell’espressione creativa e del potere personale, ma con grazia e leggerezza. Pallas nel tuo segno (solare o ascendente) ti rende molto più premuroso, saggio, imparziale ed equo nella tua espressione personale.

CANCRO

La Luna, sua reggente, è in una vibrazione espansiva di emozioni, ma senza perdere leggerezza e razionalità. Cerca l’armonia in casa, prenditi cura dei tuoi cari e il piacere dello scambio affettivo. Necessità di un ambiente personale armonioso, bello e raffinato. Pallas ora ti porta una grande saggezza per affrontare i problemi del subconscio in modo ponderato.

LEONE

La Luna ti stimola nella tua intellettualità. La tua mente è espansiva e intuitiva. Cerca di comunicare i tuoi sentimenti con chiarezza ed equilibrio. Guarda l’amore intorno a te e sii anche tu questa fonte d’amore. Dona generosamente amore e comunicazione. Ora ci sarà grande saggezza nell’affrontare amicizie, gruppi, cause e idee innovative.

VERGINE

C’è un’espansione della tua connessione con il piano materiale oggi. Sarai più connesso nella vita finanziaria, nei piaceri materiali e nel comfort. Cerca di vivere con gioia quest’area della tua vita, la tua sicurezza emotiva verrà da qui. Pallas entra nel suo settore professionale, essendo un momento eccellente per mostrare e applicare tutta la sua saggezza nel campo della carriera e delle ambizioni.

BILANCIA

La Luna Crescente nel vostro segno (solare o nascente) vi favorisce in magnetismo, soggettività e carisma. Ti stai esprimendo più fedelmente a ciò che senti e questa può essere una cosa positiva, se usata correttamente. Pallas ora ti porta la saggezza della fede ragionata, dell’essere aperto alle molte possibilità di espansione e alle diverse visioni del mondo.

SCORPIONE

La Luna ti incoraggia ad essere più in contatto con la tua spiritualità e le tue emozioni. Cerca tali istanze con equilibrio, armonia ed espansione. Cerca di affrontare le emozioni in un senso più trascendente e arrenditi alla vita. Ora ci sarà grande saggezza e perspicacia nell’affrontare emozioni intense e difficili, oltre a comprendere i cambiamenti e la loro profondità.

SAGITTARIO

La tua sicurezza emotiva deriva dall’espansione con gruppi, amici o progetti collettivi. La tua capacità di donare e accogliere in tali contesti sarà alta. Sicurezza nell’avere persone da condividere e distribuire generosamente a tutti. Avrai grande saggezza e imparzialità nei rapporti con gli altri, nelle questioni legali, in amore e nella vita sociale.

CAPRICORNO

La tua sicurezza emotiva deriva da un’espansione equilibrata della carriera e dall’immagine professionale. È più interessato all’uso equilibrato e corretto della sua autorità, ma senza perdere la sensibilità. Sicurezza nell’adempimento equilibrato degli obblighi. Ci sarà grande saggezza nell’adempiere compiti, routine e nella cura del corpo e della salute.

ACQUARIO

La Luna ti incoraggia in un senso di crescita ed espansione. Vedrai la bellezza della fede, dei principi, degli studi superiori e della vita in società. Sarai più disposto a essere libero e crescere insieme. Ora avrai una forte saggezza interiore, che viene dall’essenza, mostrandoti modi più ponderati per esprimere chi sei veramente.

PESCI

La Luna ti incoraggia a condividere più profondamente con gli altri. C’è maggiore sicurezza nel donare in modo affettivo e/o sessuale. Giustizia anche nella condivisione dei beni comuni. Cerca di affrontare le tue profondità con equilibrio e ragione. Pallas ti offre una visione più approfondita dei problemi emotivi, familiari e passati, offrendoti maggiore flessibilità e ragione.