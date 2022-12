Oroscopo Paolo Fox domani 24 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Questo è un apice nella tua sfera professionale. Questa Luna mobilita la sua popolarità attraverso la sua immagine pubblica e il suo eccellente servizio. Il Sole in Cancro mobilita i tuoi sogni, ansie e bisogni personali e questo serve come forza trainante per raggiungere risultati nella vita materiale. Plutone ti porta la forza per trasformare e ricostruire tutto ciò che è necessario.

TORO

C’è un picco nella tua energia di fede ed espansione. Cercherai modi per espandere i tuoi orizzonti e costruire meglio su ciò in cui credi veramente. Il Sole ti muove molto nel settore intellettuale e questo ti serve da propulsore per comprendere i modelli più ampi della vita. Cerca la natura, la libertà e la realizzazione dei tuoi ideali. Plutone ti porta una comprensione più profonda dei tuoi principi e la necessità di trasformare la tua fede.

GEMELLI

Energia di picco nel terreno emotivo, affettivo, sessuale e condiviso. Questa luna piena ti motiva ad essere completamente arreso e a sperimentare il tuo bisogno di cambiamento in modo maturo. Il Sole mobilita il tuo senso di valore personale e questo serve da impulso per essere generoso e dare di più con la Luna. Plutone approfondisce i tuoi impulsi per lo scambio, la sessualità e l’approfondimento e la trasformazione emotiva.

CANCRO

Energia di punta nel campo delle relazioni, dei partenariati e della vita sociale. Il Sole nel tuo segno (solare o nascente) ti rende consapevole di te stesso e delle tue emozioni. Tutta questa luce è diretta verso la Luna, sua reggente, in Capricorno, che ricorda di vivere le relazioni nella pratica, interagire e scambiare. La presenza di Plutone qui mostra che le relazioni devono essere autentiche, senza maschere e con vera profondità e onestà emotiva.

LEONE

Momento di picco nelle energie lavorative del piano materiale. Eccellente per lavorare, servire e svolgere i tuoi compiti in modo efficiente. Il Sole mobilita le tue energie emotive e spirituali e ora tutto questo è incanalato sul piano materiale. Plutone aumenta la tua sensibilità e il tuo istinto per guidarti nel modo migliore per svolgere il tuo lavoro e prenderti cura del tuo corpo e della tua salute.

VERGINE

Questo è un picco nella tua autoespressione e potere personale. Ti sentirai molto più sicuro di te stesso e della tua capacità di essere unico. Il Sole mobilita per te il regno delle idee e ti chiede di incanalare tutto questo nella creatività pratica. Sicurezza nell’essere chi sei e vivere la vita in modo più avventuroso e più coraggioso. Plutone ti incoraggia ad esprimerti in modo più intenso, unico e creativo da un senso di connessione interiore istintiva.

BILANCIA

Momento di punta nella vita personale e/o familiare. Il tuo bisogno di connessione con le tue radici e sensibilità è ora alto e pieno. Sperimenta l’impegno a lavorare per i tuoi sogni e obiettivi personali. Il Sole ti mobilita nel senso della carriera e dell’autorità e questo ti dà il potere di sperimentare pienamente le tue energie di base. Plutone mostra che alcune energie familiari e/o passate devono essere elaborate e trasformate.

SCORPIONE

Momento di punta in campo intellettuale e mentale. La tua mente sarà molto attiva e piena di intuizioni. Anche la tua capacità di verbalizzare le tue emozioni con maturità è elevata. Il Sole ti mobilita nel senso della fede e questa energia va canalizzata in termini mentali e intellettuali. Plutone, il tuo sovrano, ti porta la necessità di rompere schemi mentali induriti.

SAGITTARIO

Momento di punta in campo materiale e finanziario. Approfitta delle buone opportunità ora e rafforza anche il tuo senso di autostima e sicurezza materiale. Il Sole mobilita in te energie emotive profonde e questo viene incanalato in potenziali risultati materiali e finanziari con la Luna. Plutone ti porta cambiamenti e riformulazioni in questo settore materiale.

CAPRICORNO

La Luna Piena nel tuo segno (solare o nascente) ti porta un momento di apice. Sarà più soggettivo e connesso ai tuoi desideri più profondi, soprattutto a causa della congiunzione con Plutone. Anche la sua sensibilità viene fuori molto. Il Sole nel segno opposto mobilita le vostre energie di relazione, chiedendo maggiore sensibilità. Connessione a sé in alto.

ACQUARIO

Momento di picco nelle tue energie emotive, spirituali, subconsce e di sensibilità. Non sempre è una cosa così facile da identificare, ma sentirai questa forza e dovrai affrontarla con serietà e senso di responsabilità. Plutone qui mobilita intensi problemi subconsci che devono essere trasformati. Il Sole mobilita la sua forza di lavoro e di purificazione. Cercare di vivere il lato sottile come qualcosa di più concreto e realistico.

PESCI

Momento di picco nelle tue relazioni umane, con amici, gruppi e cause. Sentirai molta forza per lavorare per migliorare in tali contesti. Il Sole mobilita la tua forza personale e la tua creatività, illuminando il tuo potere di realizzazione per tutti. Capacità di affrontare le relazioni in un misto di sensibilità e maturità. Plutone ti chiede di saper affrontare le ombre e le sfide della collettività, aiutando l’evoluzione di tutti.