La vita di Gabriel Garko chi è? Età, coming out, carriera, fidanzato

Da un po’ di tempo a questa parte, la sessualità di Gabriel Garko è un argomento di conversazione tra il pubblico. Ci sono state molte voci sulla bellezza, la bravura e i risultati dell’attore ed ex modello italiano. Ora daremo un’occhiata più da vicino al talento di Garko, alla sua fisicità, alla sua avvenenza e alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

Gabriel Garko a Ballando con le stelle

Attualmente Gabriel Garko è impegnato nel programma di Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci e in onda in prima serata. È evidente che l’attore è un fantastico ballerino e questa è la prima volta che gli viene data la possibilità di partecipare al programma, dopo averlo richiesto diciassette anni fa. Purtroppo, alcuni telespettatori sostengono che l’attore abbia una conoscenza pregressa della danza grazie alla sua esperienza di attore, ma sembra che in realtà non sia così.

La partecipazione di Gabriel Garko al film Valentino, dove ha ballato, non fa di lui un ballerino professionista. Ci vuole molto di più per diventarlo. I ruoli di un attore non costituiscono la totalità della sua persona. Se così fosse, sarebbe preoccupante e difficile evitare di avere grossi problemi. Lo stesso Gabriel ha condiviso un esempio rilevante in una recente intervista. Ha osservato che:

“Nella mia carriera ho sparato a chiunque e questo non fa di me un assassino. Il dato è che quando fai male qualcosa sono tutti pronti ad attaccarti, ma anche quando la fai bene, pare”.

Gabriel Garko il rapporto con la bellezza

Il legame di Garko con il suo aspetto non è così diretto come sembra. Quando si tratta di critiche, gli individui sono sempre stati disposti a intervenire a prescindere dalle azioni dell’attore, siano esse lodevoli o meno. Tuttavia, in termini di bellezza, l’attore si è imbattuto in molti scenari che hanno colpito i suoi sentimenti o lo hanno messo in imbarazzo. Gli è capitato regolarmente di essere affrontato da intrusi fuori dalla sua abitazione e di sperimentare gli aspetti negativi della fama prima dell’avvento dei social media e del loro effetto sul nostro anonimato.

Ancora oggi Gabriel Garko è popolarissimo e una volta, per attirare l’attenzione del pubblico, gli è stato addirittura lanciato addosso un bambino (ma per fortuna era presente il personale di sicurezza per evitare che la situazione diventasse pericolosa). Gabriel non si è mai lamentato di questa qualità: nel mondo dello spettacolo la bellezza è essenziale per raggiungere il successo, e lui ne ha approfittato. Tuttavia, c’è una forte pressione che proviene dai suoi colleghi e, soprattutto, dal pubblico, sempre pronto a criticare il suo lavoro. Quando si è così belli, si ha la sensazione di dover dimostrare costantemente di avere anche talento.

Gabriel Garko coming out: il tempismo era giusto

La rivelazione della vita privata di Gabriel Garko è stata al tempo stesso delicata e liberatoria per lui. Ha avuto relazioni sentimentali con alcuni personaggi famosi e poi, durante una puntata del Grande Fratello Vip, ha ammesso di aver avuto una relazione con Riccardo per 11 anni. Non si pente della sua decisione e non prova alcun rimpianto, anzi riesce a essere a suo agio quando si parla di questo argomento. Questo è stato chiaramente un traguardo importante per lui, e deve essere stato un enorme sollievo.

Sapevo che era il momento giusto per dare una svolta alla mia vita. Avrei voluto essere più consapevole di me stessa quando ero più giovane. Con l’avanzare dell’età, alcune cose sono diventate più chiare. Sono molto soddisfatta e appagata dalle persone che fanno parte della mia vita. Ho anche dovuto prendere le distanze per fare chiarezza e non l’avrei fatto in nessun altro momento.