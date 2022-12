La vita di Luisella Costamagna chi è? Età, marito, figli, vita privata e carriera

Luisella Costamagna è una nota giornalista di cronaca italiana ed è stata annunciata come concorrente dell’edizione 2022 dello show Ballando con le stelle.

La presenza di Luisella Costamagna nel cast di Ballando con le stelle è del tutto inaspettata. Il personaggio televisivo italiano è pronto per un nuovo viaggio televisivo e questa volta si presenta in un ruolo completamente diverso. Insieme a Pasquale La Rocca, sarà protagonista dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Nata il 16 dicembre 1968 a Torino, ha 53 anni e si è guadagnata la fama nell’ambito delle trasmissioni. Il giornalismo e la scrittura sono state le sue passioni fin da giovane e ha iniziato la sua carriera conducendo telegiornali regionali e realizzando servizi su mostre d’arte quando era ancora all’università.

Nel 1995 Luisella Costamagna inizia la sua carriera professionale come giornalista e l’anno successivo inizia una proficua collaborazione con Michele Santoro, che le permette di ottenere popolarità attraverso programmi come Anno Zero e Servizio Pubblico. Diventa un volto riconoscibile della televisione apparendo in programmi come Donne, Buon Pomeriggio e in collaborazione con il Maurizio Costanzo Show. Nel 2014 è entrata a far parte di Sky Italia come volto di Agon Channel e nel 2020 è stata nominata responsabile di Agorà. Inoltre, la Costamagna è impegnata anche nella carta stampata, come opinionista per Il Fatto Quotidiano e La Verità. Tra i suoi interessi ci sono lo sport e la politica; da bambina ha giocato a calcio come centravanti. È molto coinvolta nei dibattiti su questioni politiche e sociali, ma la sua posizione politica è sconosciuta, il che è un requisito del suo lavoro che le impone di essere imparziale.

Luisella Costamagna: la vita privata

Luisella Costamagna è piuttosto discreta quando si tratta della sua vita privata, come è tipico delle star televisive. Sul suo profilo Instagram pubblica soprattutto foto relative alla sua carriera e ai suoi hobby. Si sa, però, che ha una relazione con lo scrittore Dario Buzzolan, figlio del critico televisivo Ugo. Dario è uno scrittore di successo e ha vinto il Premio Calvino con il romanzo Dall’altra parte degli occhi e ha raggiunto la finale dello Strega con I nostri occhi sporchi di terra. Inoltre, ha lavorato in televisione e ha collaborato con Luisella ad Agorà, preparando servizi di approfondimento. La coppia ha anche un figlio, Davide.