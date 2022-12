La vita di Paola Barale chi è? Età, marito, compagno, fidanzato, figli

Paola Barale è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl italiana nata a Fossano il 28 aprile 1967, quindi ha 55 anni. Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. L’anno successivo, mentre conduceva La sai l’ultima? con Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998. Alla fine, però, i due hanno divorziato quando lei ha iniziato la sua relazione con il modello israeliano Raz Degan nel 2002, anche se hanno avuto alcune brevi separazioni, la più importante delle quali nel 2008. Entrambi hanno dichiarato di non voler avere figli. Paola ha espresso il desiderio di risposarsi, mentre Raz è sempre stato contrario all’idea. Il 29 maggio 2015, la Barale ha annunciato su Facebook di aver deciso di seguire strade diverse.

Carriera

Paola Barale ha iniziato per caso la sua carriera televisiva. Il suo obiettivo era quello di diventare un’insegnante di educazione fisica, ma nel 1986 viene osservata per la sua somiglianza con la cantante Madonna e viene accolta come ospite di Domenica In, proprio come la sua sosia. In questo modo, ha vissuto una rapida ascesa verso la notorietà.

Paola Barale ha lavorato assiduamente in televisione, fino a diventare assistente di Mike Bongiorno in La ruota della fortuna, Festival italiano, La ruota mundial e La ruota d’oro. Successivamente, ha iniziato a condurre programmi come La sai l’ultima, Stelle a quattro zampe e Un disco per l’estate. Dal 1996 al 2001 è stata ospite fissa di Buona Domenica e nel 1999 ha ricevuto il Telegatto per la sua performance.

Nel 2010 è stato alla guida della seconda puntata del comedy-reality show La pupa e il secchione con Enrico Papi. Un anno dopo è stato ospite fisso di Domenica In, edizione condotta da Lorella Cuccarini. L’anno successivo è stato ospite di Mistero su Italia 1. Nel 2013 ha vinto il concorso di cucina La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici su Rai 1, con il compagno di squadra Lapo Magno. Sempre nel 2013 ha partecipato al programma televisivo Mission, che ha richiesto un viaggio con Emanuele Filiberto nella Repubblica Democratica del Congo per indagare sui campi profughi degli sfollati politici. Queste esperienze sono state rivelate all’interno del programma. Nel 2015 ha partecipato alla quarta stagione del reality show Pechino Express con Luca Tommassini. L’anno successivo è stato al timone di Flight 616 su Italia 1, un programma di viaggi in diverse parti del mondo.