Luca Sguazzini colpito da ischemia cerebrale: come sta l’ex di ‘Ballando con le Stelle’

Secondo una nota del programma “Ballando con le stelle” nel 2016, Luca Sguazzini ha avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Tuttavia, al momento sarebbe fuori pericolo ma dovrebbe sottoporsi ad ulteriori controlli e indagini per capirne le cause.

Luca Sguazzini, attualmente ricoverato in ospedale, è stato visto l’ultima volta come concorrente di Ballando con le Stelle. Sei anni fa ha partecipato al programma condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai1, ottenendo il terzo posto con Veera Kinnunen, all’epoca sua insegnante di danza.

Nel cast di quell’anno c’erano anche Rita Pavone, Asia Argento, Salvo Sottile e Platinette. All’inizio di questa settimana la Kinnunen ha scritto parole di incoraggiamento per il suo ex collega di programma: “Forza Luca”.

Hai capito chi è Luca Sguazzini: età, anni, fidanzata, moglie, figli,

Il modello italiano Luca Sguazzini è nato il 3 ottobre 1988. Nel 2016 si è fatto conoscere dal grande pubblico dopo aver partecipato a “Ballando con le Stelle”, una popolare gara di ballo italiana. Ha raggiunto il podio con la sua compagna, Valentina Rossini. Attualmente è legato sentimentalmente a Sara Bertagnoli da cui ha avuto una figlia, Luce, nata pochi mesi fa (a giugno). Proprio in questi giorni circola la notizia triste delle sue condizioni di salute: il modello torinese è stato colpito da ischemia cerebrale.

Nel 2017, Luca Sguazzini e la sua compagna hanno deciso di vivere in un camper e di viaggiare per il mondo. Il progetto “LeAw” – ovvero “Leave Everything And Wander” (lascia tutto e vattene) – era un promemoria per inviare un messaggio che nulla nella vita deve essere dato per avviato.