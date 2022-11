Non tutti sanno chi è Andrea Dianetti? Età, biografia, Tale e quale Show 2022, fidanzata e Amici

Età, provenienza, studi, primi lavori

Il 9 maggio 1987 è nato a Roma Andrea Dianetti. Inizia a frequentare corsi di danza e di recitazione e ad apparire sul palcoscenico già in tenera età. L’accademia di recitazione di Amici di Maria De Filippi lo ha poi accettato. Fortunato per l’esperienza, viene scritturato in Cameraphone Café, I Cesaroni, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia.

Teatro, musica, doppiaggio

Il debutto di Andrea Dianetti avviene nel 2006 con il musical Lungomare, quando a soli 19 anni interpreta il ruolo del protagonista nello spettacolo “Hush Knows… or I Won’t Televote You”, da lui diretto, scritto e interpretato. In seguito ha scritto, diretto e interpretato “Svegliati e sogna”, “Nemmeno un uragano”, “Luis il musical diabolico”, “Nessuno”, “Il sesso della colpa” e “E poi quella notte… del ’72” (2008). “Tempo di reazione” e “Un attimo di sospensione” sono due dei suoi film del 2008. Il film “Like Nobody”, che ha cantato con Alexia, è stato il suo primo singolo del 2009. Ha prestato la sua voce a diversi personaggi di grandi serie televisive come CSI: Crime Scene Investigation, CSI: NY e CSI: Miami. Nel 2010 ha iniziato a doppiare e ha partecipato a backstage o web series come “Summer Festival 2013”, “Isola dei famosi” e “La pupa e il secchione”.

Andrea Dianetti Tale e quale Show 2022

Il Tale e quale Show, che inizia su Rai 1 il 30 settembre, ha tra i concorrenti Andrea Dianetti. Tra gli altri concorrenti Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Elena Ballerini, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui e Francesco Paolantoni (con Gabriele Cirilli).