Non tutti sanno chi è Antonino Spadaccino? Età, carriera, fidanzato, vita privata e Tale e Quale Show

La vita privata di Antonino Spadaccino, famoso cantante foggiano vincitore del talent show Amici nel 2004. Dal 30 settembre sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Ma cosa sappiamo di Antonino Spadaccino? Dalle canzoni a Bake Off, dai duetti al coming out. Scopriamo di più sul suo percorso artistico e sulla sua vita sentimentale.

Età, provenienza, studi, Amici

Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983. Con il pieno appoggio del padre, si avvicina al mondo della musica e, accertate le sue doti canore (sviluppate da autodidatta), inizia a partecipare a diversi concorsi. Nel 2004 entra nell’accademia di Amici di Maria De Filippi e diventa uno dei concorrenti più popolari del programma. Dopo essersi diplomato a venire vincitore del programma quell’anno, ha continuato a duettare con molti importanti cantanti italiani: Gino Paoli, Lucio Dalla, Ornella Vanoni e Michael Bublé. Tra queste esibizioni, quella al Festival di Sanremo 2005 con Gigi D’Alessio, dove hanno cantato “L’amore che non c’è”.

Musica, concorsi, Bake Off Italia Celebrity

Antonino Spadaccino – talvolta chiamato solo per nome – incontra il cantautore Mario Lavezzi, che diventa il suo manager. Pubblica così il suo primo singolo, intitolato “Ce la farò”, e nel 2006 l’album che porta il suo nome, “Antonino”. Il secondo album, “Nero indelebile”, segue nel 2008. Nel 2009 ha partecipato allo spin-off del programma della De Filippi: “Amici – La sfida dei talenti” e poi ha partecipato con successo ad alcuni concorsi canori europei come il Festival Internazionale della Musica – Golden Stag (Cerbul de Aur), a Brașov (Romania) e il Festival Internazionale della Musica di Çeşme, in Turchia. Nel 2011 ha pubblicato l’album “Constellations” e nel 2012 “Free This Soul”. Nel 2014 torna ad Amici come giudice del programma di Rai 1 “La pista”, condotto da Flavio Insinna. Nel 2016 partecipa insieme a Emma Marrone.

Nel settembre 2022, dopo qualche anno di lavoro più sporadico, Antonino Spadaccino torna su Rai 1 in grande stile come concorrente della dodicesima stagione di Tale e quale Show. Qui ha sfidato un ricco cast di partecipanti, tra cui Elena Ballerini, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui e Francesco Paolantoni (che era co-condotto da Gabriella Cirilli) .

Vita privata, coming out, compagno

Antonino Spadaccino è una persona riservata, quindi la sua vita sentimentale è rimasta avvolta nel segreto per anni. Nel 2016, tuttavia, ha fatto coming out come gay attraverso il suo account ufficiale di Instagram e ha rivelato di essere favorevole al matrimonio civile tra persone dello stesso sesso. Ha aggiunto che spera di sposarsi un giorno, ma da allora non sono trapelate notizie sui suoi futuri compagni o sui progetti di matrimonio.