Oroscopo Branko 2023, le migliori previsioni zodiacali per il nuovo anno

Ariete

Wow! È gennaio, ma sembra quasi primavera. È vero, il Sole è nel freddo Capricorno insieme con Mercurio e il solito Plutone, ma le altre stelle decretano il vostro successo. Anche in campo sentimentale: ve ne accorgete già il 3, quando Venere raggiunge il vostro amico Acquario e forma uno scatto prodigioso con il protettore Marte e con Giove nel vostro cielo. Amore, passione, fortuna, entusiasmo. La situazione pratica è meno limpida: Mercurio disturba, non siete lucidi, quindi vi conviene rimandare gli appuntamenti e le consegne importanti al prossimo mese.

Toro

Forse non ve ne accorgerete subito, ma per voi il 2023 sarà l’anno della svolta. Non solo perché da metà maggio nel vostro cielo arriva il generoso Giove, ma perché il 7 marzo si chiude definitivamente il capitolo Saturno. Questo non significa che nel nuovo anno avrete solo stelle luminose, non accade mai a nessuno del resto, ma che avrete la possibilità di realizzare un sogno a cui tenete molto. Mercurio, stella degli affari, da dicembre 2022 ha iniziato una sosta prolungata nel vostro amico Capricorno, che durerà sino alla fine di febbraio; Urano nel vostro cielo continua a proporvi novità di ogni tipo. Marte in Gemelli vi conferisce una certa abilità nel movimentare il denaro. Il settore che appare meno luminoso è quello dei sentimenti, la vostra Venere diventa fredda e cervellotica martedì 3.

Gemelli

Cari, disincantati e allegri folletti dello zodiaco, se non ci foste bisognerebbe inventarvi! Dovreste giocare con le stelle così come giocate con tutto nella vita: amore, amicizie, lavoro… Ma anche le stelle giocano con voi, soprattutto in questo 2023, anno ricco di sorprese ed emozioni, che vi riserva pure percorsi impegnativi. Gennaio garantisce stimoli interessanti. Subito Venere incrocia i suoi raggi con Giove, con la complicità della vostra Luna di gennaio, poi tra l’8 e il 9 duetta con Marte nel vostro cielo; il 15 c’è l’Ultimo Quarto nell’amica Bilancia e il 21 brilla la Luna Nuova in Acquario. Il sentimento fiorisce come a primavera! Anche nella professione queste stelle sono molto attive. La forma fisica è buona.

Cancro

Il 2023 vi saluta con una Luna affettuosa e affidabile, che scalda con i suoi raggi d’argento le prime giornate di un mese un po’ freddo. Del resto, è la stagione del Capricorno, segno roccioso e solitario con il quale non andate facilmente d’accordo. Oltre al Sole per i primi venti giorni, in questo spazio zodiacale ci sono Venere, che però già martedì 3 passa in Acquario, in posizione neutra, e Mercurio in moto rallentato dallo scorso dicembre. Probabilmente è proprio quest’ultimo a darvi più fastidio, anche perché il transito è piuttosto lungo per un pianeta che di solito va di corsa. L’energia fisica è un po’ scarsa. Siate cauti soprattutto con i cambi di Luna del 6 e del 15.

Leone

Il 2023 inizia con una bella spinta dei pianeti, che sollecitano in particolare l’ambito lavorativo. Giove è saldo in Ariete, segno amico, e indirizza il vostro sguardo verso l’estero. In gennaio è in piena luce il lavoro dipendente, grazie al Sole in Capricorno e a Mercurio: sapete farvi apprezzare e questo vi consente di progredire nella carriera. Muovetevi prima del 20, quando il Sole passa in Acquario: avrete le maggiori possibilità di riuscita; poi il 21 c’è la Luna Nuova, il 28 il Primo Quarto e sarete disturbati anche fisicamente. L’amore non è male, anche se Venere dal 3 al 27 va in Acquario e potrebbe portare motivi di irritazione nel matrimonio. È un transito veloce, il pianeta dell’amore, in estate, si farà perdonare!

Vergine

Il mese vi accoglie con una magnifica Luna che vi parla di ampi orizzonti, luoghi lontani, estero. Questo settore è molto forte nel vostro 2023, è una freccia di luce che il cielo disegna nel vostro oroscopo dell’anno. Dovete programmare il futuro tenendo conto di questa prospettiva: ricordate che Urano il rivoluzionario è e rimarrà a lungo il vostro grande sponsor. D’accordo, andarvene vi sembra una sconfitta, come è posto in evidenza da quell’esasperante Marte in Gemelli che, avvitato nel vostro settore della carriera e dell’ambizione, vi sollecita a combattere con le unghie e con i denti per non darla vinta a chi vi ha messo da parte. Rimandate la decisione, c’è tempo per riflettere: Mercurio è eccellente tutto gennaio, il Sole va alla grande fino al 20 e anche in seguito non vi disturba, anzi, lavora per la vostra figura professionale, già sostenuta sino al 26 da Venere.

Bilancia

Vischio benaugurante sulla porta di casa per salutare gli amici in visita, per accogliere parenti venuti da lontano, ma pure per dare un festoso benvenuto a un nuovo ospite: futuro marito, futuro genero, futura nuora? Non si escludono annunci di nascite, tenete pronti per l’anno prossimo un nastro rosa e uno blu. Tra gli astri che danno un tocco di classe al vostro Natale, Nettuno è simbolo di raffinatezza ed eleganza, un’onda di mare che comunica con il mondo, siete voi gli influencer di positività, ispirate nella scelta dell’abito di gala giusto: entusiasmo e sorrisi. INCONTRO SÌ: Gemelli. Il piccolo principe è cresciuto, non recita più, ha ripreso il centro dell’attacco.

Scorpione

C’è posto per amori romantici, c’è posto per relazioni passionali. Tornando a casa, non importa da dove (dal lavoro, dalla passeggiata, dopo lo shopping, da un viaggio…), la Vigilia riserva un incontro a molti di voi che sono soli. Succede allo Scorpione, ma perché? Siete come una calamita che inesorabilmente attrae, avete uno sguardo che spoglia lo sconosciuto che vi si para davanti. Nel caso foste alle prese con il lavoro, con la professione, o con gli affari, la Luna nuova in Capricorno venerdì 23, con Mercurio e Venere, chiude bene il 2022. INCONTRO SÌ: sensualità super con un Gemelli, martellante, asfissiante, senza fine.

Sagittario

Natale e Capodanno sotto un attento Giove, che torna a guardarvi dall’Ariete, la posizione migliore del vostro oroscopo, simbolo di fortuna e amore. Con questo astro avete un rapporto privilegiato (governa Sagittario) e con lui sarà più facile, in marzo, iniziare il nuovo percorso di vita che traccerà Saturno. Il suo colore è il viola: per le sere di festa, signore, appuntatevi un mazzolino di violette sul petto. Patrimonio personale molto solido, ritrovato trasporto verso la famiglia di origine, ma c’è anche un’irrequietezza personale da esprimere. Non si vive di solo lavoro. INCONTRO SÌ: soldi – ancora una fissazione? Sarà il Leone il vostro personale jackpot.

Capricorno

È buono tutto in questo finale di 2022, che sarà scritto a lettere d’oro nel diario della vostra vita e sulle cui fondamenta voi costruirete un altrettanto positivo capitolo l’anno prossimo e negli anni a seguire. Venerdì 23, Novilunio accanto a Venere, progetti per la famiglia e per i figli, ma anche molte spese in arrivo. Giove in Ariete fino a maggio metterà sotto pressione il segno, tutti dovrete stare attenti alla legge. Ricreate il mondo circostante secondo le vostre idee, concedete invece più spazio alla persona amata. INCONTRO SÌ: voglia di musica, dopo tanti inventari! Pesci suona per voi un Notturno di Chopin.

Acquario

Previsioni meteo: una morbida nevicata di bianchi grappoli di stelle profumate, alcune profumano d’amore e passione (puramente fisica), altre propiziano affari in previsione del 2023, quando Saturno se ne andrà. Proprio il giorno di Natale, la Luna appare nel vostro cielo, evento sempre considerato come il migliore auspicio di buona fortuna per l’anno che verrà. Fino a San Silvestro non ci sono ostacoli planetari degni di nota, ma potreste avere la sensazione che manchi movimento nella vostra vita – questo è l’effetto dei pianeti alle spalle. INCONTRO SÌ: ci vuole una vampata di follia per costruire un destino, che non manca all’Ariete.

Pesci

Natale, momento magico, che sboccia come un improvviso, inaspettato, silenzio nella vostra vita, sempre più convulsa e nevrotica. Però, ci vuole anche la musica, e voi avete il vostro Nettuno nel segno e il giorno della Vigilia una bianca Luna nuova in Capricorno che segnala per voi il prossimo cambiamento in diverse situazioni che sembrano definite. L’anno prossimo, prima della primavera, ritorna Saturno. Non dimenticate le promesse che farete agli altri e anche a voi stessi, di essere felici. A sentire la bellissima Venere, la felicità vi ronza attorno. INCONTRO SÌ: come un soldato dal fronte, un Capricorno vi scrive: “Buon Natale, amore”.