Oroscopo Branko domani 17 dicembre 2022, le previsioni tutti i segni

ARIETE

La tua sicurezza emotiva oggi deriva dal concentrarti sul funzionamento della vita materiale. È ora di pulire, riordinare la casa, fare molto bene il tuo lavoro. Ma ricordati di ascoltare anche la tua sensibilità e spiritualità oggi. Cerca di bilanciare i momenti di relax con quelli del lavoro e dell’esecuzione dei compiti.

TORO

C’è una forte focalizzazione delle tue emozioni su te stesso e sulla tua forza creativa, che deve essere incanalata in qualcosa di pratico. La tua capacità di amare, accogliere e servire è alta e va usata. I romanzi sono anche molto mobilitati, richiedono un giudizio emotivo. Le amicizie richiedono attenzione e sensibilità. Sapere come bilanciare vita personale e pubblica.

GEMELLI

C’è una grande attenzione sulla tua vita emotiva oggi. Cerca di eseguire il debug e perfezionare le tue emozioni. Il loro legame con la casa e la famiglia sarà forte e potrebbero aver bisogno del tuo calore e della tua attenzione. Una buona pulizia della casa può essere produttiva. Anche il mondo esterno può chiederti e chiederti di contribuire con la tua sensibilità. Equilibrio tra vita professionale e privata.

CANCRO

Ci sarà una forte attenzione all’area mentale, ai ricordi passati e ai pensieri che coinvolgono la tua sensibilità. Cerca di selezionare ciò che ti è veramente utile. Le pratiche di affermazione possono essere importanti a questo proposito. Un maggiore impegno nei confronti della tua fede e dei tuoi principi ti aiuterà nel processo. Conciliazione di mente e spirito, razionalità e fede.

LEONE

La tua attenzione oggi sarà molto focalizzata sulla vita materiale e sulla sua organizzazione. Buon momento per organizzare le finanze. Anche l’uso del magnetismo e delle emozioni per attrarre risorse è in aumento. Buongiorno alla rigenerazione e al riposo, se possibile. Gli altri potrebbero chiederti più accoglienza, ma non dimenticare te stesso. Riconciliazione tra valore proprio e valore condiviso.

VERGINE

La Luna nel tuo segno (solare o nascente) aumenta la tua soggettività e connessione con te stesso. Sarai più sensibile e disposto a tagliare i tuoi bordi. Cerca di capire le tue motivazioni personali ed emotive con onestà. Gli altri potrebbero richiedere la tua attenzione, ma non dimenticare di prenderti cura di te stesso. Conciliazione tra le esigenze personali e quelle relazionali.

BILANCIA

Oggi ti chiede di prestare particolare attenzione ai problemi del subconscio. Tempo di pulizia emotiva. Usa uno sguardo critico su ciò che senti, ma senza perdere sensibilità. Forte ricerca della motivazione spirituale. Il mondo materiale può richiedere la tua attenzione, ma ricordati di concederti questi momenti di introspezione. Bilancia materia e spirito.

SCORPIONE

La tua sicurezza emotiva viene oggi dal senso di impegno ad aiutare il collettivo. Avrai molta forza per impegnarti in compiti utili a tutti. La parte emotiva delle amicizie è ben mobilitata qui e richiede raffinatezza. La tua sensibilità ed espressione personale ti aiuteranno ad avere più forza e iniziativa per realizzare ciò di cui hai bisogno. Concilia il servizio pubblico con la tua forte sensibilità personale.

SAGITTARIO

Ci sarà una forte attenzione emotiva sulla funzionalità della tua carriera, sull’immagine pubblica e sull’uso dell’autorità. Necessità di utilizzare la propria sensibilità e capacità di accoglienza nel lavoro. La tua connessione con il tuo mondo interiore e le tue emozioni ti rende più facile dare un contributo più vero al tuo compito nel mondo. Equilibrio tra vita professionale e privata.

CAPRICORNO

La tua attenzione emotiva sarà molto forte verso la ricerca della libertà, un maggiore significato nella vita, fede e possibilità. Le tue emozioni sono più libere e ti chiedono innovazione e coraggio, ma senza perdere la praticità. La tua mente è fluida, ma devi collegarla a quel senso di scopo, etica o maggiore connessione divina. Conciliazione di mente e spirito, razionalità e fede.

ACQUARIO

La tua concentrazione emotiva sarà molto forte sul debug e sull’adattamento delle tue emozioni più profonde. Il suo punto di vista soggettivo è intenso, ma ha bisogno di essere guardato con più pragmatismo. L’energia sessuale e/o di condivisione sarà intensa e deve essere incanalata. Cerca di avere una connessione onesta con tutto ciò che senti. Riconciliazione tra valore proprio e valore condiviso.

PESCI

Oggi ci sarà una grande concentrazione emotiva sulle relazioni e le partnership. Luciderai i bordi di ciò che provi per l’altro, come vivi le routine nelle relazioni e nel matrimonio. Cerca di comprendere le tue motivazioni emotive con pragmatismo e pensiero critico. La tua sensibilità può contribuire oggi al miglioramento delle relazioni.