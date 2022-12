Sapete chi è Sinisa Mihajlovic? Carriera e causa morte

E il calcio è in lutto. Sinisa Mihajlovic (Vukovar, 1969) è venuto a mancare dopo una lunga ed esemplare lotta contro la leucemia.

“Mi sottopongo sempre a esami medici, da quando mio padre è morto di cancro, ma pensi sempre che non ti toccherà. La mia speranza è che la malattia sia stata rilevata in una fase precoce. Non sono lacrime di paura che ho. Io rispetto la malattia e la affronterò con il petto gonfio, guardandola negli occhi, come ho sempre fatto “, ha annunciato nel 2019 l’ex giocatore di Borovo, Vojvodina, Estrella Rojam, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter.

Non sono lacrime di paura quelle che ho. Rispetto la malattia e la affronterò con il petto gonfio, guardandola negli occhi, come ho sempre fatto”. Sinisa Mihajlović

Detto fatto. Mihajlovic non si è mai arreso. Inoltre, non ha abbandonato il suo incarico di allenatore del Bologna. Lo ha reso compatibile, fino a quando non è stato dimesso questo settembre, con le sue entrate e uscite dall’ospedale.

“Abbiamo giocato per Mihajlovic e stiamo facendo tutto il possibile per lui. Lo vedo come un fratello e un padre allo stesso tempo” , ha riconosciuto Marko Arnautovic. L’immagine dei giocatori che lo incoraggiano dai dintorni dell’ospedale dove è stato ricoverato dopo aver battuto il Brescia (3-4) nel settembre 2019 ha commosso l’Italia.

28 gol su punizione in Serie A

Mihajlovic era “cuoco” prima di essere “frate”. Da giocatore si è distinto come difensore centrale/libero… ma ha anche svolto il ruolo di centrocampista e terzino sinistro. La sua più grande virtù, senza dubbio, era il suo grande colpire con il piede sinistro . Dai calci piazzati è diventato uno dei migliori tiratori di punizione della storia . Anche dopo il trapianto di midollo osseo che ha subito, ha continuato a mostrare il suo tocco in allenamento.

Con Andrea Pirlo condivide il record di gol segnati su punizione in Serie A (28). “Se mi chiedi chi dei due ha tirato meglio i calci di punizione, ti direi di sì. I numeri ci sono. Ho giocato quasi 200 partite in meno”, ha ammesso Mihajlovic in conferenza stampa. Resta da ricordare la sua fallosa tripletta nella stessa partita.

Il suo record comprende 16 titoli . Ha vinto un campionato con la Vojvodina (1989); due Scudetti (1991 e 1992), una Coppa dei Campioni (1991) e una Intercontinentale (1991) con la Stella Rossa; un Campionato (2000), due Coppe (2000 e 2004), una Supercoppa Italiana (1998 e 2000), una Recopa (1999) e una Supercoppa Europea (1999) con la Lazio e un Campionato (2006), due Coppe (2005 e 2006) e una Supercoppa Italiana (2005) con l’Inter. In più, colleziona 63 presenze (10 gol) con la Jugoslavia.

“È il miglior tiratore di punizione di tutti i tempi. Inoltre, non ha smesso di dirigere la banda” , ha ammesso a MARCA Miodrag Belodedici, compagno di squadra di Mihajlovic al Campione d’Europa Stella Rossa.

Anche da allenatore ha avuto una lunga carriera. Ha diretto Bologna (2008-09 e 2019-22), Catania (2009-10), Fiorentina (2010-11), Serbia (2012-13), Sampdoria (2013-15), Milan (2015-16), Torino (2016-18) e Sporting CP (2018).

“È un uomo della scuola di Vujadin Boskov. Ha carattere e tira fuori il meglio di noi. Ci ha tolto molte paure” , ha sottolineato Pedro Obiang, suo pupillo alla Sampdoria nel 2014. Ora, in gara con Mihajlovic in Punizioni dirette, per Obiang era impossibile: “Ci ho provato un giorno, ma i piedi del mister sono ancora caldissimi”. RIP, Sinisa.