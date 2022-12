Oroscopo Branko domani 18 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Oggi ti consente di approfondire le questioni materiali e le possibili soluzioni da una percezione più profonda. I cambiamenti nel tuo senso di autorità ti mobilitano per cambiare routine, metodi e modi di comunicare. Idee profonde su come trasformare la realtà materiale intorno a te vengono elaborate con relativa facilità.

TORO

Oggi avrai la capacità di vedere te stesso e la tua espressione in un modo più critico, espansivo e trasformativo. Potresti aver mancato di assertività o autocontrollo e sarai in grado di riparare questo. Idee espansive di trasformazione, coraggio e fede ti offrono la possibilità di correre più rischi per esprimerti e dare continuità ai tuoi piani.

GEMELLI

Mercurio, il suo sovrano, è influenzato da Plutone. Oggi sarà molto più profondo, più emotivo e connesso alla propria soggettività. Riuscirai a comprendere più chiaramente questioni emotive, familiari, sessuali e passate, dovendo pulire e rigenerare. Approfondimento emotivo, ma senza perdere il senso della realtà e dell’obiettività.

CANCRO

Oggi la tua mente subisce trasformazioni, lapidazione e correzione. Sii aperto ad ascoltare le opinioni e le posizioni di altre persone e sii anche aperto a cambiare mentalità. Sarai anche in grado di vedere l’altro molto chiaramente e aiutare. Le conversazioni che si approfondiscono a vicenda possono facilitare risoluzioni e trasformazioni.

LEONE

La tua mente ora tende al pragmatico, materiale e finanziario. Tuttavia, ci sarà bisogno di trasformazione, di uscita dalla zona di comfort. Approfondire il tuo lavoro e la tua capacità di servire ti rende più facile vedere nuove opportunità materiali e organizzare meglio la tua vita finanziaria. Consenti a te stesso di vedere nuove possibilità con flessibilità.

VERGINE

Mercurio, il tuo sovrano, è nel tuo segno (solare o ascendente) ed è influenzato da Plutone. Avrà la sua naturale capacità analitica e critica ben funzionante, ma approfondita dal senso di potere personale e sicurezza nella propria personalità. Ti rendi conto che dovresti essere più responsabile della tua vita e lo esprimerai più facilmente ora.

BILANCIA

La tua mente si ritrova a pulire, ordinare e organizzare il tuo subconscio. Oggi questo processo è ottimizzato con profondità. I problemi familiari, personali e/o emotivi servono da stimolo per comprendere schemi nascosti e ripulirli. Cerca anche la comprensione spirituale. Cancella questi problemi e concediti più libertà e ottimismo.

SCORPIONE

La tua comunicazione con il collettivo viene rafforzata e trasformata attraverso la tua stessa rottura degli schemi mentali personali. La tua visione del mondo è stata trasformata dal tuo sovrano, Plutone. Questo ti sarà ora utile per relazionarti con gli amici, i gruppi e il collettivo con più profondità e senso critico. Cerca di ascoltare la tua profondità per selezionare meglio le persone intorno a te.

SAGITTARIO

La tua mente è concentrata su carriera, impegni e percorsi materiali. Tutto questo oggi subisce una trasformazione rispetto a ciò che ha vissuto attorno al suo senso di autostima. Negli ultimi anni hai imparato a valorizzarti di più e questo dovrebbe riflettersi nella tua esperienza professionale. Abbi leggerezza di comunicazione e valorizza te stesso.

CAPRICORNO

Oggi ti porta domande filosofiche, obiettivi e fede in ascesa dalle profonde trasformazioni che hai vissuto negli ultimi anni. Questa nuova visione più profonda di te stesso ti chiede di vedere la vita in modo più ottimista, libero ed espansivo. I cambiamenti degli obiettivi e le convinzioni sono facilitati in questo periodo.

ACQUARIO

La tua mente è in uno stato profondo, sondando profondi problemi emotivi e questo è rafforzato oggi. Approfondire la tua spiritualità o analisi psichica ti permette di vedere traumi, paure o ferite e trasformarli con relativa facilità. Ricordati di cooperare con il processo e recuperare la tua sensibilità nel processo.

PESCI

La tua mente è sulle relazioni, le collaborazioni e la vita sociale. Tutto questo passa attraverso trasformazioni e approfondimenti. Sei alla ricerca di relazioni più vere e profonde e questo oggi è facilitato. Al momento sono all’ordine del giorno anche proposte innovative nel rapporto con i partner, così come cambiamenti nelle modalità di relazione.