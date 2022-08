Oroscopo Branko domani 20 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 20 agosto Leone

Questo sarà un giorno di successo per te, sia personale che lavorativo. Avrai il supporto o anche l’aiuto di buoni amici e le altre persone tenderanno a fare quello che vuoi o chiedere loro di fare. La fortuna è sempre dalla tua parte, ma ora anche i pianeti ti aiuteranno molto a realizzare i tuoi sogni.

Oroscopo Branko 20 agosto Vergine

Oggi dovrai sottometterti alla volontà degli altri, o addirittura accettare gli errori o i fallimenti degli altri. Non potrai prendere l’iniziativa e potresti essere vittima di qualche tradimento. E questo potrebbe succedere anche se sei in vacanza, approfittando del fatto che non ci sei. Ma alla fine uscirai bene dalla situazione.

Oroscopo Branko 20 agosto Bilancia

Ti avverto da molti giorni di stare attento con i tuoi nemici, che devi guardarti le spalle. Ma tra questi nemici molte volte sei anche te stesso, soprattutto quando ti lasci trasportare dalla malinconia o dalla paura, a torto oa ragione, e oggi c’è il pericolo che qualcosa di simile ti succeda.

Oroscopo Branko 20 agosto S corpione

Siete nel bel mezzo di un momento di lotta e di fatica, un momento di grande tenacia che finalmente darà ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la situazione lavorativa e finanziaria. Ti stai dirigendo verso un momento di cambiamento positivo e tu stesso ne sei consapevole. Molto presto avrai ottime notizie.