Oroscopo Branko domani 20 dicembre 2022: lo zodiaco al top Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 20 dicembre Leone

Oggi ti sentirai pieno di vitalità e desiderio di attività, pronto a superare qualsiasi ostacolo che ti si frappone, e ciò che non otterrai con l’aiuto della fortuna, lo otterrai attraverso una lotta implacabile e una volontà di ferro. È tempo di regolare i conti con chi ti ha impedito di andare avanti. Continua il tuo processo di cambiamento e trasformazione. Le esperienze negative sono state le tue lezioni più preziose. Dal mondo del nascosto riceverai luce, saggezza, comprensione. Approfitta di tutta questa energia per espandere i tuoi orizzonti professionali e personali. Non dipendere da nessuno per essere felice.

PAROLA SACRA: Volontà

NUMERI FORTUNATI: 15, 46, 22

Oroscopo Branko 20 dicembre Vergine

Ti senti preoccupato e irrequieto per i tuoi affari finanziari e materiali, anche se non ce n’è motivo. Temi di essere vittima di inganni o tradimenti quando fai affari o prendi iniziative economiche. La prudenza potrebbe portarti a non fare nulla o evitare di affrontare qualsiasi tipo di rischio oggi. Non sarai più vittima del tuo stesso dolore. Apriti all’amore, ma senza aspettative esagerate. Persone giovani e attive, come bambini o parenti, ti ispireranno a combattere e ottenere ciò che ti è stato negato. Respiri felicità, ma è imperativo che tu ti prenda cura di te sia fisicamente che emotivamente.

Oroscopo Branko 20 dicembre Bilancia

All’esterno sembri più fermo e testardo del solito, invece, dentro ti senti più dubbioso e insicuro. Prendi decisioni e affronti le cose con più forza, ma cerchi solo di impedire agli altri di vedere la paura o le tensioni che ti causano grande angoscia e grande instabilità. Lo strano, l’irregolare può accadere nel tuo mondo di romanticismo e piacere. Cercherai ora l’essenza delle cose e delle persone, e non sarai più trascinato dalle apparenze. Sarai molto generoso e, soprattutto, liberale nei confronti di coloro che ami. Non abbiate fretta di prendere decisioni. Rifletti, medita prima di impegnarti.

PAROLA SACRA: Generosità

NUMERI FORTUNATI: 30, 9, 27

Oroscopo Branko 20 dicembre Scorpione

È un momento di gioia e soddisfazione, un giorno che sarà più difficile o teso per gli altri, ma che ti porterà maggiore felicità e illusioni realizzate, è anche probabile che la sfortuna di un tuo nemico ti porti fortuna o ti apra percorsi che prima erano rimasti chiusi. Anche l’amore ti porterà sorprese.Niente ti sfugge senza che qualcosa di meglio ti aspetti, qualcosa che sta a te scoprire. Hai il potere nelle tue mani per raggiungere l’impossibile, impara a usarlo correttamente. Usa la tua mente in modo creativo per migliorare, per aprire nuovi orizzonti e non limitarti pensando negativamente.