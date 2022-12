Oroscopo Branko domani 21 dicembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 21 dicembre Ariete

Questo giorno vi porta un’ottima notizia, quasi come un regalo di Natale, perché il migliore di tutti i pianeti, Giove, tornerà nuovamente in Ariete e sarà nel segno fino al mese di maggio. Pertanto, da oggi si aprirà per te un tempo eccellente, sia negli affari mondani e materiali che nelle questioni di cuore.

Oroscopo Branko 21 dicembre Toro

Non lasciarti trasportare dai nervi o dall’ansia, vuoi lasciare tutto risolto prima delle vacanze, ma, d’altra parte, sembra che ogni momento per te tutto si stia complicando. Sarà una giornata un po’ difficile perché vorrai coprirti troppo, e d’altra parte dovrai anche fare i conti con qualche turbamento familiare.

Oroscopo Branko 21 dicembre Gemelli

Cerca di essere un po’ più prudente, sia con le spese che quando prendi decisioni o iniziative legate al lavoro o alle finanze. Sarai troppo audace e non darai importanza ai possibili pericoli, e anche se per il momento le cose si risolveranno, stai abbassando troppo la guardia e potresti pentirtene.

Oroscopo Branko 21 dicembre Cancro

A partire da oggi, il migliore dei pianeti, Giove, prenderà il controllo del tuo destino, il che significa che se fai le cose per bene, potresti avere una serie fortunata, o almeno le cose andranno molto meglio per te e alcuni sogni finalmente avverarsi. Benvenuto Natale che ti porta uno splendido regalo.