Oroscopo Branko domani 22 dicembre 2022: gli astri perfetti Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 22 dicembre Sagittario

Anno movimentato! Anche per questo delicato settore, cruciali i primi mesi dell’anno. Prenditi del tempo per valutare ogni scelta, soprattutto se comporta oneri di rilievo e riguarda famiglia e abitazione. Questi infatti i settori più impegnativi per le tue tasche. Per cui, budget mensile permettendo, sarebbe ideale accantonare una somma per le emergenze. Se devi acquistare casa, meglio subito e con precise garanzie. Nelle compravendite potrebbero emergere aspetti non considerati, ma in grado di far perdere valore all’immobile. Giove ti accompagnerà fino a metà maggio, ma a marzo Saturno raggiunge Nettuno in Pesci, presagio di spese inaspettate per famiglia e casa. Prima di allora, lo stesso Saturno (in Acquario) suggerisce la soluzione: previeni tutto quello che puoi! E poi pazienta per il resto…

Oroscopo Branko 22 dicembre Capricorno

Fortuna! Più la corteggi, più la capricciosa Dea Bendata sembrerà negarti i suoi favori. Il 2023 inizia sotto il Segno di Giove in Ariete, che indicherà spese familiari extra e probabili difficoltà nel gestire il budget per i soliti odiosi rincari. Fin qui, assisterai a un film visto e rivisto, ma non intendi accettare di continuare con la solita solfa. Vuoi di più? Impegnati e potresti trovare una strada da percorrere che ti porterà lì dove i tuoi sogni si realizzeranno. Ma nel conto dovrai mettere il Fattore Tempo, perché la signora che corteggi si concederà solo nella seconda parte del 2023. Giove in Toro da metà maggio potrebbe indicare possibili entrate, un acquisto vantaggioso, un investimento indovinato, o un talento creativo che ti donerà soddisfazioni ma pure occasioni di guadagno.

Oroscopo Branko 22 dicembre Acquario

Il ritornello dell’anno (meglio entro la primavera) varrà in modo particolare per il denaro e varrà doppio per le spese legate alla famiglia e agli immobili. Giove in Ariete fino a metà maggio ti aiuterà a pianificare, per quanto possibile, le spese previste. La sua azione però potrebbe spingersi ben oltre e incoraggiare perfino entrate supplementari, sotto forma di lavoretti extra, straordinari o piccoli investimenti fruttuosi. Contatti, anche Social, e amicizie, potrebbero svolgere un ruolo importante per aiutarti a focalizzare mezzi e idee vantaggiose per le tasche. Il pianeta poi passerà in Toro dove prenderà di mira le uscite per motivi familiari, domestici o immobiliari. In questa seconda parte dell’anno, massima attenzione ai contratti, ai finanziamenti e agli investimenti troppo vantaggiosi.

Oroscopo Branko 22 dicembre Pesci

Ogni mattina, un genitore si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del Carovita per permettere ai conti di casa di quadrare! Forse, però, nemmeno ai single andrà meglio, almeno a inizio anno. Forse svilupperai i super poteri per arrivare a fine mese e ti sorprenderai della tua abilità. A tutti, Giove in Toro da metà maggio consiglia di pazientare, di mostrare prudenza e parsimonia, certo, ma di non perdere mai la fiducia. Questo transito infatti segnala un possibile miglioramento, dovuto al rientrare di una spesa fissa, per esempio, un sostegno inaspettato o alle stesse entrate che potrebbero aumentare. In molti casi, la fortuna segnalata dal pianeta, presagirà un acquisto importante concluso con un prezzo davvero invitante che ti permetterà di risparmiare dei bei soldini sulla somma finale.