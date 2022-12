Oroscopo Branko domani 22 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 22 dicembre Leone

Il meglio di oggi per te non sarà in campo lavorativo, finanziario o sociale, come spesso accade, ma in altri ambiti più personali e intimi dove i tuoi cari, o qualcuno in particolare, ti daranno una grande gioia. Oggi la tua ricchezza non sarà materiale, ma si manifesterà nel cuore.

Oroscopo Branko 22 dicembre Vergine

Nel campo lavorativo o materiale, sei soggetto a una serie di realtà che non puoi cambiare, e se vuoi che questo accada, devi essere paziente e saper aspettare un momento più propizio, che ti causa molto disagio e una sensazione di fallimento. Ma devi essere forte perché alla fine lo otterrai.

Oroscopo Branko 22 dicembre Bilancia

Giornata di preoccupazioni o difficoltà nell’ambito della vita domestica, familiare o intima che in molti casi saranno legate a problemi monetari, vuoi perché i soldi non arrivano o magari perché le spese potrebbero salire alle stelle. Ma è anche possibile che alla fine i problemi non siano così importanti o siano risolti.

Oroscopo Branko 22 dicembre Scorpione

Sei abbastanza testardo e radicale quando decidi di seguire un percorso, e in questa occasione dovrai affrontare l’opposizione del tuo ambiente lavorativo o sociale, che vorrà farti cambiare. Tuttavia, in questo caso devi andare avanti e non lasciare che la situazione ti pieghi perché seguendo quel percorso otterrai ciò che cerchi.